Antena 1 pune monopol pe reality-show-uri și speră să dea lovitura în primăvara anului viitor cu Survivor, formatul internațional care a făcut audiențe record la Pro TV și pentru care a achiziționat drepturile privind producția și difuzarea lui. Doar că filmările sunt programate să înceapă fix înaintea sărbătorilor de iarnă, peste o lună, fapt ce le cam dă bătaie de cap producătorilor în găsirea concurenților potriviți care să țină publicul în fața micului ecran. Printre vedetele care au spus pas ofertei se numără și vedeta de la Neatza de weekend. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Flavia Mihășan ne-a mărturisit că o astfel de experiență presupune să stea departe de cei doi copii, ceea ce este exclus în momentul de față. Prezentatoarea TV a vorbit și despre relația cu tatăl băieților, iar legat de iubit nu exclude o colaborare direct pe scenă.

Flavia Mihășan a făcut bilanțul acestui an și a ieșit bine! Dacă pe plan profesional nu are de ce să se plângă, iată că și pe plan personal lucrurile s-au așezat frumos și în viața ei a apărut, de luni bune, comediantul Andrei Ciobanu, cu care nu este exclus să joace pe scenă, nu doar să facă pe social media content.

Flavia Mihășan: “Eu și tatăl lor facem asta în co-parenting”

CANCAN.RO: Cum a fost anul 2025 pentru tine?

Flavia Mihășan: Superb. Chiar a fost un an plin din toate punctele de vedere și profesional și personal. Și cu copiii am trecut într-o altă etapă. Carol este în clasa zero la școală, deci foarte important anul acesta și cei care vor urma se pare că vor fi la fel de importanți, tot timpul sunt evenimente pe care le așteptăm. Tudor are 4 ani și jumătate și Carol are 6 ani și jumătate. Acum sunt la instituții diferite, adică fac 4 drumuri pe zi, dus și luat. E bine, e o schimbare foarte mare pentru Carol – clasa zero, deja trebuie să fie responsabil, avem discuții: mami, nu îți mai pierde în fiecare zi căciula, penarul, caietul! Dar suntem pe drumul cel bun.

CANCAN.RO: Cine te ajută cu ei?

Flavia Mihășan: Nimeni. Eu și tatăl lor facem asta în co-parenting, dar când sunt la mine, adică în majoritatea timpului, nu mă ajută nimeni.

CANCAN.RO: Tu și Marius, tatăl copiilor, mai jucați împreună în spectacole?

Flavia Mihășan: Da, în “Mamma Mia”, e singurul spectacol în care suntem în continuare amândoi. Pe lângă asta mai am și “Chicago” și “Shrek”. Sunt mai multe și de la Opera.

Flavia Mihășan: “Cât sunt ei micuți, nu pot să plec și nu vreau”

CANCAN.RO: Dar cu Andrei joci în vreun proiect în afară de contentul pe care îl faceți pe social media?

Flavia Mihășan: Nu, dar nu se știe niciodată. La cum merg lucrurile e foarte posibil să și jucăm împreună pe scenă.

CANCAN.RO: Sunt atâtea reality show-uri la Antena 1. Te-ar tenta să participi la Survivor?

Flavia Mihășan: Am primit oferte, dar eu nu pot să plec departe de copii. Eu sunt foarte atașată de ei, plus că sunt control freak. Eu nu aș putea să știu că plec departe. Nu există așa ceva! Eu mă uit tot timpul la ce are în penar, sunt un pic obsedată. Deci nu există să plec atât de departe. Va trebui să crească ei un pic și dacă nu mă voi ramoli de tot (n.r. râde), poate voi merge. Dar nu, cât sunt ei micuți, nu pot să plec și nu vreau.

