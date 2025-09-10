Ce a pățit Flavia Mihășan când a mers să-și ia fiul de la școală: ”A venit un domn polițist și m-a întrebat dacă...”

La 41 de ani, Flavia Mihășan continuă să impresioneze prin frumusețea și naturalețea ei, iar acest lucru se reflectă și în modul în care este percepută de cei din jur. Asistenta TV a povestit o întâmplare haioasă care a avut loc în urmă cu puțin timp.

Flavia Mihășan a împărtășit pe Instagram o întâmplare amuzantă prin care a trecut recent. Asistenta TV a povestit că, atunci când a mers să își ia copilul de la școală, a avut parte de un scurt dialog neașteptat cu un polițist.

Vedeta a explicat că obișnuiește să ajungă mai devreme pentru a-l aștepta pe băiețelul ei. În timp ce staționa cu mașina pe avarii, alături de alți părinți, un agent de poliție s-a apropiat și i-a adresat o întrebare care a surprins-o, adreându-se cu apelativul „domnișoară”.

„A venit un domn polițist și m-a întrebat dacă mai am mult de așteptat. Până aici, nimic neobișnuit. Dar partea amuzantă a fost că mi s-a adresat cu >. Am zâmbit și m-am gândit că mi-ar fi plăcut să-i răspund: >”, a povestit Flavia Mihășan pe rețelele de socializare.

Cum este relația Flaviei Mihășan cu Andrei Ciobanu

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu de o perioadă scurtă de timp, însă încearcă să fie cât mai implicați, deși au numeroase îndatoriri. Bărbatul o susține pe asistenta TV atât pe plan profesional, cât și personal, având grijă de cei doi copii.

”Mesajele nu mai sunt: ”Ce faci, iubitule?”, sunt mai degrabă: ”Scuze, am adormit”. Mi-e și rușine să îi trimit un mesaj bună dimineața unui om care știu că e treaz de 5 ore. Eu nu mai am iubită după 9 seara. Ea culcă copiii și hai să zicem nu adorm doar copiii. Și dacă reușește și ea, prin minune, să stea trează până găsim un film, e minunat”, a declarat Andrei Ciobanu, pe TikTok.

