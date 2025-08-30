S-au cuplat acum o lună! Flavia Mihășan nu mai e singurică! Iubitul e un celebru comediant! Primele declarații

Cine spune că nu există viață după divorț…minte! Flavia Mihășan iubește la cote maxime după separarea de Marius Moldovan. Cei doi au luat decizia de a divorța în anul 2024, păstrând o relație decentă de dragul celor mici. Vedeta de la Antena 1 și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat cunoscut din showbiz. CANCAN.RO are toate informațiile despre idila celor doi porumbei.

Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani iubește din nou! Blondina s-a îndrăgostit de nimeni altul decât de…Andrei Ciobanu! Relația lor pare a fi abia la început de drum, dar semn că sentimentele sunt intense, vedeta nu s-a ferit să se afișeze alături de celebrul comediant în mediul online.

Prima reacție a Flaviei Mihășan despre noua relație!

Flavia Mihășan a oferit prima declarație despre relația cu Andrei Ciobanu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat vedeta Antena 1 pentru CANCAN.RO

Flavia Mihășan a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a declarat că a divorțat de tatăl copiilor săi. Cei doi se afișau mereu în ipostaze tandre și nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme în căsnicie. Ei bine, viața ne ia prin surprindere de multe ori. La un an și câteva luni de la divorț, vedeta se simte din nou împlinită!

Vom vedea cum va evolua relația lor, între timp, rămâneți cu ochii pe CANCAN.RO. Vom reveni cu detalii!

