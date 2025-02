Asistenta de la Neatza, decizie importantă, după vacanța petrecută în Maldive cu fostul soţ şi copiii. Flavia Mihăşan e hotărâtă: „Am stat suficient de mult încât…”

Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au despărțit în urmă cu un an, decizia lor luând atunci pe multă lume prin surprindere, mai ales că au doi copii împreună. În loc de nuntă, cei doi au pus în practică, după 5 ani de relație, o despărțire elegantă și nu doar de ochii lumii, făcând în continuare echipă la creșterea celor doi băieți: Tudor și Carol. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, coprezentatorea de la Neatza ne-a spus că a fost în vacanță în Maldive alături de copii și de tatăl lor, dar și ce a stabilit cu Marius după această experiență. Un lucru e sigur: copiii sunt prioritari pentru amândoi.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au cunoscut, în urmă cu 6 ani, la un spectacol, în care au fost cooptați amândoi. S-au îndrăgostit, au devenit părinți, însă lucrurile au evoluat diferit, iar despărțirea a fost, se pare, cea mai bună alegere în cazul lor. Am întâlnit-o pe Flavia Mihășan sâmbătă, alături de băieții ei, la Cinema City din Parklake, unde a avut loc premiera animației “Ziua în care pământul a făcut bum”. Filmul intră în cinematografe din 26 februarie.

Flavia Mihășan: “Este singurul proiectul pe care îl mai avem împreună acum și suntem și parteneri de scenă”

CANCAN.RO: Cum arată viața ta dincolo de televiziune? Aveai în plan să deschizi propriul studio de pilates.

Flavia Mihășan: Da, este încă în plan, doar că s-au întâmplat atât de multe alte lucruri în perioada asta că am amânat, dar da, este în plan. Sunt prinsă acum cu proiecte de scenă, cu spectacole, cu Shrek, cu Mamma Mia. Săptămâna asta avem Chicago, deci e o perioadă plină cu scena, cu filmările. Am avut și evenimente și sunt alături cei mici, a fost vacanță.

CANCAN.RO: Cine te ajută cu băieții?

Flavia Mihășan: Păi nu mă ajută nimeni că nu am acceptat eu ajutor. Când am avut nevoie de ajutor, l-am cerut, dar acum mi se pare că e ok, e mult mai simplu. Ei au crescut, au aproape 6 și aproape 4 ani și atunci e mai simplu. Sunt eu, Marius și mai este o doamnă bonă, dar numai în cazuri în care noi doi nu putem, ceea ce se întâmplă destul de rar.

CANCAN.RO: Deci vă programați cu copiii.

Flavia Mihășan: Spre exemplu, sâmbătă seară o să îi ia el ca să pot să mă duc eu duminică dimineață la emisiune și îi iau eu mâine seară de la el. Ne-am făcut așa un program.

CANCAN.RO: Voi lucrați în continuare împreună la spectacole?

Flavia Mihășan: Da, în „Mamma Mia” lucrăm împreună. Este singurul proiectul pe care îl mai avem împreună acum și suntem și parteneri de scenă și atunci e mai dificil cu cu copiii că suntem amândoi pe scenă și cine stă cu copiii?

CANCAN.RO: E de admirat faptul că voi ați rămas prieteni după despărțire.

Flavia Mihășan: Mi se pare că e cel mai ușor așa, adică și pentru mine și pentru el și evident în primul rând pentru copii.

Flavia Mihășan: “Ne-am propus să facem o vacanță pe an împreună”

CANCAN.RO: Practic reușiți să faceți echipă la creșterea băieților ca și înainte, nu?

Flavia Mihășan: Da, ba mai mult am fost și într-o vacanță împreună. În Maldive am fost în ianuarie, în formula asta: noi noi cu copiii. Asta pentru că nici eu și nici el n-am fi putut să zburăm atât de departe. Doar eu cu ei sau doar el cu ei.

CANCAN.RO: Cred că s-au bucurat foarte tare să fiți amândoi alături de ei.

Flavia Mihășan: Da, s-au bucurat.

CANCAN.RO: După experiența asta mai aveți de gând să faceți astfel de vacanțe împreună?

Flavia Mihășan: Noi ne-am propus să facem o vacanță pe an împreună, acum să vedem dacă ne iese. Atât de departe nu cred că aș putea să merg cu altcineva, dar nu știu, vedem. Eu așa, în Europa, mai merg cu prietena mea care are și ea un copil. Copiii noștri sunt prieteni, au aceeași vârstă și atunci e mult mai simplu, dar altfel atât de departe am mers împreună.

Flavia Mihășan: “Am stat suficient de mult încât să ne dăm seama că e decizia bună și nu am reconsiderat de atunci”

CANCAN.RO: În viața ta a apărut cineva?

Flavia Mihășan: Nu știu dacă am timp să dorm efectiv. Nici nu-mi pun problema așa, nici nu mă gândesc la asta. Dacă o să fie, să fie bine, dacă nu.

CANCAN.RO: Dar există vreo șansă ca tu și Marius să mai fiți împreună?

Flavia Mihășan: Nu, pentru că noi înainte să luăm decizia asta ne-am consultat foarte bine și n-a fost o decizie luată la impuls. Am stat suficient de mult încât să ne dăm seama că e decizia bună și nu am reconsiderat de atunci și nici el.

