Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru

Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru

De: Alina Drăgan 01/12/2025 | 22:24
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile /Foto: Instagram
Survivor România revine pe micile ecrane. Show-ul de aventură s-a mutat de la Pro TV la Antena 1 și intră în grila de programe în luna ianuarie. A fost anunțat și prezentatorul, iar cel care se va afla la cârma emisiunii este Adi Vasile. Cu cine se iubește noul prezentator Survivor? Urmează să facă nunta.

Fanii Survivor așteaptă cu nerăbdare premiera noului sezon și toată lumea este curioasă cum se va descurca Andi Vasile în rolul de prezentator. Mulți îl cunosc din lumea sportului, căci acesta și-a petrecut 33 de ani pe terenul de handbal. Însă, puțin știu cine este cea care îl face fericit pe sportiv. Și-au ținut relația departe de ochii curioșilor, dar în curând urmează să facă pasul cel mare.

Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile

Adi Vasile și iubita lui formează un cuplu de ceva timp, iar în curând își vor duce relația la nivelul următor. Cei doi sunt împreună din anul 2022, iar în vara anului trecut antrenorul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie.

Ce care i-a furat inima lui Adi Vasile este chiar modelul Delia Tudose. O șatenă focoasă, care s-a iubit în trecut și cu DJ-ul Vali Bărbulescu. Au fost împreună vreme de 12 ani, iar în anul 2020 au marcat despărțirea.

Adi Vasile și Delia Tudose /Foto: Social media

După despărțirea de Vali Bărbulescu, Delia și-a găsit fericirea în brațele lui Adi Vasile, iar cei doi urmează să facă nunta. Pe lângă activitatea de model, tânără este și make-up artist, iar în mediul online are o comunitate mare de fani. Prezentatorul Survivor are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei sale.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri.

Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face din când în când niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, declara Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Foto: Instagram

×