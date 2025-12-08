Acasă » Știri » Care este echipa de fotbal cu care ține primarul Ciprian Ciucu? „Sunt două cluburi de mare, mare tradiție”

De: David Ioan 08/12/2025 | 08:59
Cu ce echipă de fotbal ține Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului Foto: Inquam photos
Întrebarea clasică adresată oricărui edil din orașele cu tradiție fotbalistică – „Cu cine ții?” – a ajuns inevitabil și pe masa noului primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Răspunsul său nu a fost unul simplu. Deși în suflet rămâne stelist, crescut în cartierul Drumul Taberei, Ciucu admite că, odată ajuns în fruntea Bucureștiului, nu își mai permite să se declare oficial suporter al unei singure echipe.

Formarea sa în vestul Capitalei, în imediata apropiere a stadionului Ghencea, l-a legat de Steaua, echipa Armatei, considerată de mulți „echipa blocului”.

„Steaua e în Drumul Taberei. Rapid a făcut o figură foarte frumoasă în ultimul timp, sunt mândru de echipa din Giulești”, declară Ciucu.

Ani la rând, edilul a fost un pasionat al fotbalului. Astăzi preferă să joace decât să urmărească meciurile, iar pasiunea pentru tribune s-a diminuat brusc în 1997, după confruntarea Steaua – PSG din preliminariile Ligii Campionilor, când echipa din Ghencea a suferit o înfrângere dureroasă.

Dacă în tinerețe lucrurile erau clare – copil din Drumul Taberei, suporter al Stelei – odată ajuns primar al Sectorului 6, iar acum al întregului București, situația s-a complicat.

„La mine în sector sunt două echipe de mare, mare tradiție. Sunt sectoare care nu au nicio echipă. Mă întreabă lumea cu ce echipă țin, cu Steaua sau cu Rapid?”, relatează Ciprian Ciucu.

Noul primar general, prins în derby-ul etern al Bucureștiului

Rapid, echipa Giuleștiului, a cunoscut în ultimii ani o renaștere spectaculoasă, iar rezultatele au atras din nou simpatia publicului. Primarul recunoaște că este „mândru de echipa din Giulești”, dar în același timp Steaua rămâne simbolul copilăriei sale. Această dublă apartenență îl plasează însă într-o poziție delicată, având în vedere rivalitatea istorică dintre cele două galerii.

„Ce să răspund, că vreau să le ajut pe amândouă, sunt la tine în sector și le iubești pe amândouă, iar fanii se urăsc între ei”, spunea Ciucu înainte de scrutinul câștigat.

Discuția nu putea ocoli nici FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, care evoluează pe Arena Națională și este considerată de o parte a publicului continuatoarea Stelei istorice, în timp ce suporterii CSA contestă această perspectivă. Întrebat direct despre FCSB, Ciucu a preferat să evite un răspuns tranșant, apelând la instinctul politic:

„FCSB este… mă băgați în asta, nu mai ies, ca politician”, a spus, cu un zâmbet amar, conștient de sensibilitatea juridică și emoțională a subiectului.

Astfel, noul primar general al Capitalei se află prins între tradiția personală și responsabilitatea funcției, încercând să păstreze echilibrul într-un oraș unde fotbalul rămâne un teren al pasiunilor și rivalităților puternice.

×