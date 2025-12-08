Cele două pasiuni ale primarului Ciprian Ciucu. Nu te gândeai că ascultă acest gen de muzică

Bucureștiul are un nou primar! Ciprian Ciucu este câștigătorul alegerilor din Capitală, cu un total de 211.562 de voturi. Dacă activitatea lui politică este cunoscută, puțin sunt cei care îl știu pe acesta la nivel personal. În afară de politică, noul primar are și alte interese. Este pasionat de muzică și sport, dar sigur nu te gândeai că ascultă acest gen muzical!

Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria Capitalei, comunicate de Biroul Electoral, îl confirmă pe Ciprian Ciucu (PNL) drept câștigător al alegerilor pentru funcția de primar general cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Cele două pasiuni ale primarului Ciprian Ciucu

Noul primar al Capitalei a vorbit recent despre pasiunile sale. Traseul său politic este clar, însă puțini sunt cei care știu că acesta este și un fan al muzicii rock. De la clasici până la heavy metal, Ciprian Ciucu este la curent cu tot ce este nou.

Însă, dacă este să vorbim despre preferații lui, noul edil spune că este fan AC/DC și îi admiră mult și pe cei de Pink Floyd. Însă, preferatul său este Lemmy de la Motorhead.

„Da, de la clasici până la heavy metals. Sunt la zi cu toate formațiile, dar aici avem AC/DC, avem Pink Floyd și, preferatul meu, Lemmy de la Motorhead“, a spus Ciprian Ciucu, într-un videoclip postat pe TikTok.

Dacă muzica este prima pasiune a lui Ciprian Ciucu, sportul vine pe locul doi. Dincolo de activitatea politică, acesta se declară un mare admirator al sportului, în special al baschetului. A mărturisit că idolul său este nimeni altul decât legendarul Michael Jordan, considerat de mulți drept cel mai mare baschetbalist din toate timpurile.

Și în fotbal are câțiva idoli, iar la acest capitol Diego Armando Maradona este pe primul loc. În plus, noul edil al Bucureștiului are preferințe și printre sportivii români, pe care îi apreciază în mod deosebit.

„Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona. Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu Generația de Aur al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi! Îmi mai place de Marius Lăcătuș. La baschet e Virgil Stănescu, cu care mă și știu. E un tip foarte, foarte fain. Face foarte mult pentru sport după ce s-a retras din activitate. E foarte tare omul! Evident, e și Cristina Neagu. Mai sunt și Simona Halep, respectiv Ilie Năstase, niște nume mari ale sportului nostru”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Ce meserie a practicat Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică. Are un CV impresionant

Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu