Acasă » Știri » Tragedie shakespeariană în trafic: O femeie de 51 de ani a fost ucisă de un șofer, iar vestea l-a terminat pe soțul ei

Tragedie shakespeariană în trafic: O femeie de 51 de ani a fost ucisă de un șofer, iar vestea l-a terminat pe soțul ei

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 09:41
Tragedie shakespeariană în trafic: O femeie de 51 de ani a fost ucisă de un șofer, iar vestea l-a terminat pe soțul ei
O femeie de 51 de ani a fost ucisă de un șofer, iar vestea l-a terminat pe soțul ei /Foto: Arhivă CANCAN

Provincia Ourense din Spania a fost scena unui accident rutier grav, soldat cu două decese, care a șocat comunitatea locală. Incidentul s-a produs după ce un șofer a condus sub influența alcoolului și a intrat frontal într-un autovehicul condus de o femeie de 51 de ani. Impactul puternic a dus la decesul imediat al femeii, iar soțul acesteia a murit ulterior în urma unui stop cardiac, la scurt timp după ce a aflat tragedia.

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs în cursul nopții, pe una dintre șoselele provinciei Ourense. Femeia, în vârstă de 51 de ani, se întorcea de la locul de muncă atunci când autoturismul său a fost lovit frontal de o camionetă. Testele de alcoolemie efectuate asupra șoferului vinovat au indicat valori de 0,64 mg/l și 0,58 mg/l, depășind considerabil limita legală pentru conducerea unui autovehicul. Impactul a fost atât de violent încât femeia a rămas încarcerată în mașină, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu au reușit să o salveze.

Tragedie shakespeariană în trafic

Soțul victimei, care se afla în apropiere sau a fost informat rapid despre accident, a ajuns la locul tragediei și a suferit un stop cardiac, probabil ca urmare a șocului emoțional. Echipele medicale au încercat resuscitarea, însă manevrele au fost inutile, iar acesta a fost declarat decedat.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Conform relatărilor presei locale și internaționale, cei doi soți aveau un fiu în vârstă de 24 de ani. Tânărul a primit vestea tragică că ambii părinți au murit în aceeași zi, ceea ce adaugă o dimensiune suplimentară tragediei pentru familie. Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, inclusiv eventualele erori de condus sau neglijențe care au condus la coliziune.

Accidentele rutiere cauzate de conducerea sub influența alcoolului rămân o problemă majoră în Spania, iar autoritățile locale subliniază necesitatea respectării limitelor legale și a normelor de circulație. În acest caz, valoarea alcoolemiei șoferului a fost semnificativ peste pragul legal, ceea ce ar putea conduce la acuzații penale grave, inclusiv omor din culpă.

INFLUENCERIȚĂ DE 31 DE ANI, GĂSITĂ MOARTĂ ÎNTR-O VALIZĂ ÎNGROPATĂ ÎN PĂDURE. ANCHETATORII AU FOST ÎNGROZIȚI DE REZULTATELE AUTOPSIEI

Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Știri
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Știri
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată ...
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!”
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Vezi toate știrile
×