Tragedie shakespeariană în trafic: O femeie de 51 de ani a fost ucisă de un șofer, iar vestea l-a terminat pe soțul ei

Provincia Ourense din Spania a fost scena unui accident rutier grav, soldat cu două decese, care a șocat comunitatea locală. Incidentul s-a produs după ce un șofer a condus sub influența alcoolului și a intrat frontal într-un autovehicul condus de o femeie de 51 de ani. Impactul puternic a dus la decesul imediat al femeii, iar soțul acesteia a murit ulterior în urma unui stop cardiac, la scurt timp după ce a aflat tragedia.

Potrivit autorităților locale, accidentul s-a produs în cursul nopții, pe una dintre șoselele provinciei Ourense. Femeia, în vârstă de 51 de ani, se întorcea de la locul de muncă atunci când autoturismul său a fost lovit frontal de o camionetă. Testele de alcoolemie efectuate asupra șoferului vinovat au indicat valori de 0,64 mg/l și 0,58 mg/l, depășind considerabil limita legală pentru conducerea unui autovehicul. Impactul a fost atât de violent încât femeia a rămas încarcerată în mașină, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu au reușit să o salveze.

Tragedie shakespeariană în trafic

Soțul victimei, care se afla în apropiere sau a fost informat rapid despre accident, a ajuns la locul tragediei și a suferit un stop cardiac, probabil ca urmare a șocului emoțional. Echipele medicale au încercat resuscitarea, însă manevrele au fost inutile, iar acesta a fost declarat decedat.

Conform relatărilor presei locale și internaționale, cei doi soți aveau un fiu în vârstă de 24 de ani. Tânărul a primit vestea tragică că ambii părinți au murit în aceeași zi, ceea ce adaugă o dimensiune suplimentară tragediei pentru familie. Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului, inclusiv eventualele erori de condus sau neglijențe care au condus la coliziune.

Accidentele rutiere cauzate de conducerea sub influența alcoolului rămân o problemă majoră în Spania, iar autoritățile locale subliniază necesitatea respectării limitelor legale și a normelor de circulație. În acest caz, valoarea alcoolemiei șoferului a fost semnificativ peste pragul legal, ceea ce ar putea conduce la acuzații penale grave, inclusiv omor din culpă.

