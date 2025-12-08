Când vor avea românii din județul Prahova apă potabilă la robinete. Anunțul de ultimă oră al DSP

Direcţia de Sănătate Publică Prahova a confirmat că apa tratată la staţia Voila respectă normele de potabilitate, însă situaţia nu este încă încheiată.

Urmează ca Hidro Prahova să finalizeze optimizarea sistemului de distribuţie, moment în care DSP va preleva noi probe din reţea.

Apă potabilă la sursă, dar incertă la robinet

Consiliul Judeţean Prahova a transmis că analizele microbiologice realizate la Voila au vizat parametrii obligatorii precum bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C şi 37°C, dar şi Clostridium perfringens, având în vedere că sursa este un lac de acumulare. Rezultatele au fost conforme cu legislaţia în vigoare.

„În urma verificărilor, DSP Prahova a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman. După ce Hidro Prahova va anunţa că sistemul este optimizat, echipele DSP vor preleva probe şi din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova. Aceste analize sunt esenţiale, deoarece reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării”, au precizat reprezentanţii CJ Prahova.

Situaţia apei din Prahova pare de nerezolvat

Testele din reţea presupun o durată de 72 de ore, cu citiri intermediare la 24 şi 48 de ore, iar rezultatul final este validat abia după acest interval. Doar atunci apa distribuită populaţiei poate fi declarată oficial potabilă.

Problemele au apărut după golirea barajului Paltinu pentru lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale din urmă cu două săptămâni, care au ridicat turbiditatea apei peste limitele admise. Astfel, peste 107.000 de locuitori din 13 localităţi din Prahova şi un oraş din Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă timp de o săptămână.

Autorităţile atrag atenţia că, deşi apa tratată la Voila este conformă, doar după finalizarea analizelor din reţeaua de distribuţie se va putea confirma oficial siguranţa consumului.

CITEŞTE ŞI: Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt

Criza de apă de la Paltinu, prevestită cu luni înainte! Scenariu sumbru în România: „Lipsa apei va duce la o epidemie”