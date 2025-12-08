Acasă » Advertoriale » (P) Tinerii nu mai vor „nou”. Ce spune alegerea tot mai frecventă a celor care evită telefoanele abia lansate

(P) Tinerii nu mai vor „nou”. Ce spune alegerea tot mai frecventă a celor care evită telefoanele abia lansate

De: Redacția CANCAN 08/12/2025 | 10:31
(P) Tinerii nu mai vor „nou”. Ce spune alegerea tot mai frecventă a celor care evită telefoanele abia lansate

Într-un peisaj digital dominat de lansări spectaculoase, prețuri record și cozi la magazine în ziua „X”, un fenomen interesant prinde contur: tot mai mulți tineri, în special din mediul urban, aleg să nu mai cumpere dispozitive imediat după lansare. Mai exact, aleg să le folosească atunci când devin cu adevărat relevante pentru stilul lor de viață, nu doar pentru că sunt „ultimul model”.

Un astfel de exemplu este modelul iPhone 14, apărut în urmă cu ceva timp, dar care pare să-și fi găsit publicul abia acum, când entuziasmul pentru noutate s-a temperat, iar valoarea reală – dincolo de marketing – a devenit vizibilă. Cu o cameră principală care încă performează excelent în orice condiții și o autonomie de baterie solidă, dispozitivul este adoptat acum de o generație care preferă eficiența în locul euforiei de moment.

Și nu este singurul model care atrage atenția în acest context. Pentru utilizatorii care vor mai mult control și un plus de funcționalitate, iPhone 14 Pro oferă un echilibru între performanță de top și prețuri devenite mai accesibile. Dynamic Island, ecranul cu rată de refresh adaptivă și capabilitățile foto extinse sunt motive pentru care mulți utilizatori fac tranziția abia acum, la câteva luni bune (sau chiar un an) după lansare.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Acest comportament nu reflectă doar o reorientare economică, ci și una de principiu: nevoia de a consuma conștient, de a evita risipa și de a valorifica tehnologia care încă oferă tot ce e necesar pentru activitățile de zi cu zi. În spatele acestor alegeri se află mai puțin impulsul și mai mult raționamentul. Mai puțin „a avea primul” și mai mult „a avea ce-mi trebuie”.

Este un semn că maturizarea digitală nu vine întotdeauna la pachet cu upgrade-uri frecvente, ci cu o înțelegere mai clară a ceea ce înseamnă valoare pe termen lung.

Tags:
Iți recomandăm
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
Advertoriale
(P) Cum să-ți optimizezi experiența de gaming prin organizare și resurse digitale
(P) Super Drop marca Superbet la Marele Derby: cotă 2.00 pentru un gol marcat!
Advertoriale
(P) Super Drop marca Superbet la Marele Derby: cotă 2.00 pentru un gol marcat!
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată ...
Tradițiile pe care Prințul William vrea să le schimbe la Casa Regală! „Nu i-au plăcut niciodată aceste obiceiuri!”
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Vezi toate știrile
×