Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi! Așa se asigură că vor avea mereu succes financiar

Cristi Borcea a cunoscut din plin succesul, așa că se asigură că și băieții lui o vor face. Fostul lider Dinamo a mărturisit cum se comportă cu aceștia pentru a le forma un caracter puternic. Toate detaliile în articol.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună trei copii – Milan, Indira și Rania. Înainte de acest mariaj, Borcea a mai fost căsătorit de două ori, iar viața a fost darnică cu el: are 9 copii și are grijă de fiecare în parte așa cum știe el mai bine.

Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi

Fostul lider al clubului Dinamo mărturisește că vede cum toți băieții lui, Patrick, Coco, Alex și Milan, i-au moștenit ambiția și au toate șansele să devină oameni de succes. Mai mult, pentru a contribui la acest aspect, Borcea a mărturisit că este mai dur cu ei decât este cu fiicele lui pe care are tendința să le alinte mai mult.

„Toți cei patru băieți, Patrick, Coco, Alex și Milan, au luat din ambiția mea, le prevăd un viitor foarte bun și vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am. Fetele… Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate. Ele sunt prințesele, cu băieții sunt mai dur. Dar nici fetelor și nici băieților nu le refuz nimic”, a declarat Cristi Borcea pentru viva.ro.

Fostul lider Dinamo are cheltuieli lunare de 500.000 de euro

După cum v-am spus, fostul acționar Dinamo are mulți moștenitori. Ei bine, acest lucru vine și cu responsabilități uriașe, precum suma costisitoare pe care acesta trebuie să o scoată lunar din buzunar: 500.000 de euro. (VEZI AICI CE A SPUS)

