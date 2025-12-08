Acasă » Știri » Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi! Așa se asigură că vor avea mereu succes financiar

Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi! Așa se asigură că vor avea mereu succes financiar

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 11:32
Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi! Așa se asigură că vor avea mereu succes financiar
Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi. Sursă: Captură YouTube

Cristi Borcea a cunoscut din plin succesul, așa că se asigură că și băieții lui o vor face. Fostul lider Dinamo a mărturisit cum se comportă cu aceștia pentru a le forma un caracter puternic. Toate detaliile în articol.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel s-au căsătorit în anul 2018 și au împreună trei copii – Milan, Indira și Rania. Înainte de acest mariaj, Borcea a mai fost căsătorit de două ori, iar viața a fost darnică cu el: are 9 copii și are grijă de fiecare în parte așa cum știe el mai bine.

Cristi Borcea le-a pregătit deja viitorul fiilor săi

Fostul lider al clubului Dinamo mărturisește că vede cum toți băieții lui, Patrick, Coco, Alex și Milan, i-au moștenit ambiția și au toate șansele să devină oameni de succes. Mai mult, pentru a contribui la acest aspect, Borcea a mărturisit că este mai dur cu ei decât este cu fiicele lui pe care are tendința să le alinte mai mult.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Toți cei patru băieți, Patrick, Coco, Alex și Milan, au luat din ambiția mea, le prevăd un viitor foarte bun și vor intra, ușor-ușor, cât mai adânc în afacerile pe care le am. Fetele… Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate. Ele sunt prințesele, cu băieții sunt mai dur. Dar nici fetelor și nici băieților nu le refuz nimic”, a declarat Cristi Borcea pentru viva.ro.

Fostul lider Dinamo are cheltuieli lunare de 500.000 de euro

După cum v-am spus, fostul acționar Dinamo are mulți moștenitori. Ei bine, acest lucru vine și cu responsabilități uriașe, precum suma costisitoare pe care acesta trebuie să o scoată lunar din buzunar: 500.000 de euro. (VEZI AICI CE A SPUS)

Cristi Borcea
Cristi Borcea, în cadrul unui interviu/ Sursa foto: Captură video

CITEȘTE ȘI:

Ea cu organizarea, el cu plata. Detalii din culisele mariajului cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel: “Se cumpără ca pentru o fabrică” | EXCLUSIV

Cristi Borcea a ieșit la „antrenament” înainte de sărbători. Fostul acționar Dinamo nu stă locului!

Tags:
Iți recomandăm
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”
Știri
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație…
Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial
Știri
Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr ...
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E ...
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe ...
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, ...
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în ...
Schimbare majoră la tichetele de masă din noiembrie 2025. Legea nr. 201/2025 a fost publicată în Monitorul Oficial
Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele. Așa se antrenează primarul ...
Ciprian Ciucu demonstrează că poți face politică și cu pătrățele. Așa se antrenează primarul “6 pack” în sala de forță
Vezi toate știrile
×