Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut deja planurile de Crăciun. Unde au ales să își ducă anul acesta copiii

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut deja planul pentru copiii lor, pregătindu-se ca sărbătorile de iarnă să fie de neuitat. Cu pași repezi, perioada Crăciunului se apropie iar vedetele aleg cele mai frumoase destinații de vacanțe, pentru a transforma fiecare moment în experiențe speciale pentru întreaga familie.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt părinții a trei copii frumoși și au deja planuri bine stabilite pentru sărbătorile de iarnă, gândite pentru întreaga familie. Cei doi părinți au decis să petreacă anul acesta Crăciunul la munte, oferindu-le micuților ocazia de a se bucura de zăpadă și de sporturile de iarnă.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut planurile de Crăciun

Vacanța lor a fost planificată nu doar pentru relaxare, ci mai ales pentru a crea momente de bucurie și amintiri de neuitat pentru cei mici. Copiii sunt mari pasionați ai schiatului.

„O să mergem la munte, pentru că le place foarte mult să schieze și atunci, pentru ei, mergem la munte, să fie fericiți, să iasă pe pârtie, să facă mișcare (…) O să mergem de Crăciun, după revenim acasă și să vedem în ianuarie poate mai mergem o dată la munte tot pentru ei”, a declarat Valentina Pelinel.

În ceea ce privește cadourile, fostul model a dezvăluit că preferă să evite hainele pentru copii atunci când vine vorba de Crăciun. Pentru familia lor, această sărbătoare nu înseamnă doar cadouri materiale, ci și timp petrecut împreună, experiențe în aer liber și momente de bucurie autentică pentru copii. Alegerea activităților și a darurilor arată atenția Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea de a transforma fiecare sărbătoare într-un prilej de fericire și bucurie.

„Mie îmi place să fac o combinație de ce își doresc (n.r. în materie de cadouri) și ce au nevoie, dar da, dacă unui copil mic îi cumperi haine, are nevoie de haine, dar nu se bucură de ele, cel puțin în primii ani. Nu le includ în cadourile de Crăciun, dar jucării și jocuri practice da. Eu mă bucur pentru ei. Ajungi la un moment dat în viață când te bucuri pentru bucuria lor”, a mai spus ea.

