Acasă » Știri » Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut deja planurile de Crăciun. Unde au ales să își ducă anul acesta copiii

Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut deja planurile de Crăciun. Unde au ales să își ducă anul acesta copiii

De: Andreea Stăncescu 26/11/2025 | 16:45
Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut deja planurile de Crăciun. Unde au ales să își ducă anul acesta copiii
Sursa foto: Social media

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut deja planul pentru copiii lor, pregătindu-se ca sărbătorile de iarnă să fie de neuitat. Cu pași repezi, perioada Crăciunului se apropie iar vedetele aleg cele mai frumoase destinații de vacanțe, pentru a transforma fiecare moment în experiențe speciale pentru întreaga familie.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt părinții a trei copii frumoși și au deja planuri bine stabilite pentru sărbătorile de iarnă, gândite pentru întreaga familie. Cei doi părinți au decis să petreacă anul acesta Crăciunul la munte, oferindu-le micuților ocazia de a se bucura de zăpadă și de sporturile de iarnă.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut planurile de Crăciun

Vacanța lor a fost planificată nu doar pentru relaxare, ci mai ales pentru a crea momente de bucurie și amintiri de neuitat pentru cei mici. Copiii sunt mari pasionați ai schiatului.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„O să mergem la munte, pentru că le place foarte mult să schieze și atunci, pentru ei, mergem la munte, să fie fericiți, să iasă pe pârtie, să facă mișcare (…) O să mergem de Crăciun, după revenim acasă și să vedem în ianuarie poate mai mergem o dată la munte tot pentru ei”, a declarat Valentina Pelinel.

Sursa foto: Social media

În ceea ce privește cadourile, fostul model a dezvăluit că preferă să evite hainele pentru copii atunci când vine vorba de Crăciun. Pentru familia lor, această sărbătoare nu înseamnă doar cadouri materiale, ci și timp petrecut împreună, experiențe în aer liber și momente de bucurie autentică pentru copii. Alegerea activităților și a darurilor arată atenția Valentinei Pelinel și a lui Cristi Borcea de a transforma fiecare sărbătoare într-un prilej de fericire și bucurie.

„Mie îmi place să fac o combinație de ce își doresc (n.r. în materie de cadouri) și ce au nevoie, dar da, dacă unui copil mic îi cumperi haine, are nevoie de haine, dar nu se bucură de ele, cel puțin în primii ani. Nu le includ în cadourile de Crăciun, dar jucării și jocuri practice da. Eu mă bucur pentru ei. Ajungi la un moment dat în viață când te bucuri pentru bucuria lor”, a mai spus ea.

CITEȘTE ȘI: Oana Lis s-a postat plângând. Ce a pățit vedeta: „Viața m-a îngenuncheat încă o dată”

Așa l-a cumințit Valentina Pelinel pe Cristi Borcea: „Ne uităm în aceeași direcție” |EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Știri
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care…
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Știri
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost ...
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a ...
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România
Vezi toate știrile
×