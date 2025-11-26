Acasă » Știri » Oana Lis s-a postat plângând. Ce a pățit vedeta: „Viața m-a îngenuncheat încă o dată”

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 11:37
Oana Lis / Foto: Captură Video

Oana Lis și-a îngrijorat fanii cu cea mai recentă postare. Vedeta s-a postat cu lacrimi în ochi, pusă la pământ de încercările vieții. Pe lângă problemele de sănătate ale soțului ei, vedeta a mai fost lovită de o supărare. Află toate detaliile în articol!

Oana Lis este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi. Ea și-a obișnuit fanii cu transparența ei din mediul online și cu firea ei mereu sinceră. De-a lungul timpului, soția lui Viorel Lis a împărtășit cu internauții diferite momente din viața ei, fără frică de judecată.

Recent, Oana Lis a împărtășit o fotografie care i-a îngrijorat pe fani. Vedeta s-a postat în timp ce plângea și a transmis un mesaj din care reiese că este răpusă de toate greutățile prin care trece în ultima vreme.

Vedeta trece printr-un moment greu și nu se ferește să recunoască acest lucru. Oana Lis a ajuns la capătul puterilor din cauza problemelor de sănătate pe care le are soțul și  lipsei banilor, iar acum s-a mai adăugat ceva pe listă: și-a rupt mâna.

Alături de fotografia în care plânge, Oana Lis a postat un mesaj de-a dreptul sfâșietor din care reiese faptul că vedeta se simte pusă la pământ de greutăți.

„«Fii cu curaj, șterge-ți ochii, adesea căderea e un mijloc spre a te ridica mai sus». Nu cred, nu simt asta acum, dar mergea citatul ăsta aici. Am căzut, viata m-a îngenunchiat încă o dată”, a scris Oana Lis pe rețelele de socializare.

Postarea făcută de Oana Lis. Sursă foto: Facebook

