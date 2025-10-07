Oana și Viorel Lis, înfrânți de facturi! Câte sute de lei le-a venit pe luna trecută, deși stau în frig pentru a economisi

Oana și Viorel Lis trec prin momente dificile. La fel ca o mare parte din români, cei doi resimt din plin venirea frigului și scumpirea facturilor la energie. Soția fostului edil recunoaște că îngheață la propriu în casă. Iată ce a spus!

Oana nu s-a ferit niciodată să recunoască problemele prin care ea și Viorel Lis trec. De la situații neplăcute din punct de vedere financiar, până la starea de sănătate a fostului edil, vedeta a fost mereu sinceră cu fanii ei.

Oana și Viorel Lis, înfrânți de facturi

Odată cu schimbarea vremii, Oana și Viorel Lis trec prin momente dificile și sunt nevoiți să îndure frigul din casă de teama facturilor extrem de ridicate. Cei doi au o foarte mare grijă la cheltuielile pe care le fac, mai ales că fostul edil are de luat un tratament costisitor.

Vedeta a mărturisit că locuința în care cei doi stau nu are o centrală proprie, iar caloriferul sau aerul condiționat consumă foarte mult. Această situație neplăcută o duce pe Oana cu gândul la momentul în care locuia cu mătușa ei și era nevoită să fie atentă cât consumă sau să nu cumva să lase vreun bec aprins mai mult decât era necesar.

„Înghețăm de frig în casă. Nu avem centrală, iar noi folosim ori caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Dar ne-a venit la curent câte 550 de lei pe lună, în ultimele două luni. Chiar râdeam ieri cu Viorel, că îmi tot spunea că închidea lumina la baie, închide caloriferul, ca să mai economisim I-am zis că îmi aduce aminte de mătușa mea din București, care, atunci când stăteam la ea, era tot la fel ca Viorel: era atentă să-mi zică mereu să închid lumina, să nu o las prea mult deschisă. Acum i-am zis lui Viorel că da, trebuie să fim mult mai atenți, că sunt foarte scumpe facturile, dar mă și deranjează când îmi zice așa, că îmi amintește de perioada aceea, se declanșează acolo ceva”, a spus Oana Lis pentru spynews.ro.

