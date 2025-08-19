Oana Lis își vinde lucrurile din casă, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: ”Nu-l las la azil!”

Oana Lis a ales să fie extrem de sinceră cu urmăritorii ei și a povestit public despre greutățile cu care se confruntă alături de soțul său, Viorel Lis. Vedeta a început să vândă lucrurile din casă pentru a acoperi cheltuielile tot mai mari din ultima perioadă.

Soția fostului edil a scos la vânzare atât obiecte personale, cât și piese de mobilier. Printre acestea se numără accesorii, piese de mobilier sau tablouri, fiecare având un preț stabilit astfel încât să le facă accesibile celor care își doresc să o ajute. Gestul ei a atras atenția și a stârnit reacții numeroase.

Oana Lis își vinde lucrurile din casă

O parte dintre cei care o urmăresc în mediul online apreciază curajul cu care Oana Lis își expune situația și modul ingenios prin care încearcă să gestioneze dificultățile financiare.

„Ca să înțelegeți, ce e în sufrageria mea, toate, de vânzare… Mă anunțați, dacă doriți o amintire de la noi. Și, așa, ne și ajutați. Geanta costă 120 lei, nu știu dacă e piton. Nu sâsâie. Iar tabloul costă 2.000 de lei, e realizat de un pictor moldovean, și e mare, are cam un metru lungime și un metru lățime”, a scris Oana Lis, conform Click.ro.

Oana Lis nu vrea să-l interneze pe Viorel Lis la azil

În același timp, soția fostului edil al Capitalei a transmis că tot ceea ce face este din dragoste și devotament, fiind hotărâtă să rămână alături de el până la capăt. Oana Lis a explicat că Viorel se confruntă cu probleme serioase de sănătate și are nevoie permanentă de îngrijire, lucru care s-a dovedit a fi mult mai dificil decât și-ar fi imaginat.

Cu toate acestea, nu ia în calcul varianta internării într-un azil, deoarece știe că aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale lui Viorel. Vedeta este decisă să lupte pentru a-i asigura liniștea și confortul în propria casă, considerând că acesta este cel mai important sprijin pe care i-l poate oferi.

„I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă, în patul lui, până în ultima clipă. Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilități, cu un handicap locomotor, și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme. Nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități…Voi lupta în continuare pentru că el este familia mea”, a mai spus vedeta.

