Motivul pentru care Oana Lis nu mai vrea măritiș după Viorel: 3.000 de lei și… se mută cu prietenele ei! ”Măcar una dintre noi să fie sănătoasă la cap!”

De când soțul său s-a îmbolnăvit, Oana Lis s-a îngrozit de nevoile care apar odată cu înaintarea în vârstă. A început să-și facă deja planuri pentru bătrânețe, dar și pentru ziua în care fostul primar nu va mai fi. Soția lui Viorel Lis este hotărâtă să nu se mai căsătorească niciodată. Motivul? Ar pierde pensia de urmaș, dar și numele de familie al fostului edil al Capitalei. Cum nu are copii, ea se gândește să-și convingă câteva prietene, tot fără urmași, să se mute împreună la bătrânețe. CANCAN.RO are toate detaliile.

Oana Lis are grijă de soțul său, Viorel Lis, în vârstă de 82 de ani, dar își ajută și bunica, cea care i-a fost dintotdeauna o adevărată mamă. Cheltuielile din ultimii ani pentru tratamente și medicamente au fost uriașe. Nevoia a împins-o să vândă mai multe bunuri din casă pentru a putea face față situației. Această experiență a pus-o pe gânduri pe Oana, cu atât mai mult cu cât nu are copii.

La 46 de ani, a început să-și facă deja planuri pentru bătrânețe. În același timp, se gândește și la ziua în care nu-l va mai avea lângă ea pe soțul ei. Oana spune că nu se va recăsători, decizie pe care a luat-o în primul rând din raționamente financiare.

”Când Viorel nu o să mai fie, după 15 ani de căsătorie, o să iau jumătate din pensia lui. Acum, în iunie, se fac 15 ani. Chiar dacă pensia este mică, o să am și eu niște bani acolo. El are pensie în jur de 6.000 de lei, deci o să iau cam 3.000 de lei. Dacă vrea cineva să mă ia de nevastă, va trebui să mă răscumpere. Am făcut eu calculul. Să zic că mai trăiesc 20 de ani de pensie, trebuie să-mi dea vreo 100.000 de euro ca să mă ia de nevastă. Vă dați seama că pierd pensia de urmaș și numele lui Viorel. Am realizat că este foarte important să ai și oameni aproape, dar și să ai pensie, să ai un ban. Mă sperie gândul ăsta de bătrânețe, pentru că știu prin ce am trecut cu Viorel, cu bunica și știu cheltuielile care sunt cu mâncarea, cu medicamentele. Fără pensie, ce fac, devin asistat social?”, a spus, pentru CANCAN.RO, Oana Lis.

”Vrem ca fiecare să-și pună pensia la un loc”

Dincolo de sursa de venit de la bătrânețe, Oana Lis a găsit o soluție și pentru a evita singurătatea atunci când o vor lăsa puterile. Vrea să se mute cu câteva prietene care nu au nici ele copii și să se gospodărească singure.

”Bătrânețea vine cu multă singurătate, cu multă suferință, cu multe nevoi. Având în vedere că nu am copii și am și eu o vârstă, Viorel are și el o vârstă, poate să trăiască 120 de ani, dar nu se știe, planul meu este să stau cu prietenele mele. Mai am niște prietene care nu au copii. Vrem ca fiecare să-și pună pensia la un loc și să stăm împreună, iar într-o zi să vină femeie la curățenie, altă zi să fie zi de masaj, în alta să chemăm pe cineva pentru striptease, în altă zi să jucăm poker, să stau cu ele și să depănăm amintiri. Măcar una să fie sănătoasă la cap. Am căutat pe internet și în România nu există așa ceva, dar am văzut că există în Japonia conceptul de casă cu femei”, ne-a mai spus Oana Lis.

Oana va trebui să mai aștepte ani buni ca să-și pună planul aplicare. Până atunci, nevoile și grijile cotidiene o împing să găsească soluții pentru a se descurca în viața de zi cu zi.

”Nu mă lasă să-i vând costumele, vrea să-l îngrop cu toate”

Soția lui Viorel Lis încă face inventarul lucrurilor din casă de care s-ar putea dispensa. Vrea să le scoată la vânzare, așa cum a mai făcut și în trecut, astfel încât să strângă banii necesari pentru tratamentele și medicamentele soțului său. Viorel Lis i-a pus o singură interdicție: nu cumva să se atingă de costumele lui.

”Sunt cu Viorel de aproape 27 de ani. În atâția ani, am strâns foarte multe lucruri. Am mai vândut din ele. Acum stăm într-un apartament mai mic, nu am unde să le pun. Am o cameră mică plină cu haine și alte lucruri. Zici că sufrageria mea este magazie. Viorel mi-a spus «Atunci când eram mic, nu aveam bani să-mi iau haine. Acum am o sută de costume, haine și nu le mai port, pentru că nu mă mai duc nicăieri». Nu mă lasă să-i vând costumele, vrea să-l îngrop cu toate, că s-a chinuit să și le ia, sunt amintirile lui”, a adăugat soția fostului primar al Capitalei.

Deși nevoită să renunțe la multe lucruri, Oana nu se plânge. Problemele de sănătate ale soțului său au făcut-o să aibă o perspectivă diferită asupra vieții.

”De când cu experiența cu Viorel, am realizat că nu ai nevoie de multe lucruri ca să trăiești, am învățat să trăiesc mai minimalist, să mă bucur de lucruri simple, nu am nevoie de multe lucruri ca să funcționez. Oricum, de pe lumea asta nu pleci cu nimic”, a încheiat Oana Lis.

