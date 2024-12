Fostul edil al Capitalei își dorea moștenitori dar… Oana Lis explică de ce nu a vrut să devină mamă: “De mică am știut…”

În cadrul celui mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Oana Lis explică de ce ea și Viorel nu au făcut niciodată un copil, în ciuda faptului că fostul primar al Capitalei își dorea moștenitori. În plus, vedeta vorbește și despre cele mai frumoase amintiri de sărbători din căsnicia lor, dar și despre situația lor financiară actuală care, din păcate, nu mai este deloc ca pe vremuri.

În cadrul celui mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Oana Lis vorbește despre sărbătorile de iarnă din copilăria sa, după ce mama ei a decedat, despre cele mai frumoase amintiri petrecute alături de fostul primar al Capitalei, dar și despre motivele pentru care nu au făcut niciodată copii. Deși Viorel și-a verbalizat în nenumărate rânduri dorința de a avea urmași pe vremea când erau mult mai tineri, Oana nu s-a simțit niciodată pe deplin pregătită să facă acest pas. Așadar, nu a devenit niciodată mamă.

Vezi și OANA LIS, ÎNDEMNATĂ SĂ SE APUCE DE ONLYFANS CA SĂ-L SALVEZE PE VIOREL. REACȚIA ULUITOARE A SOȚIEI FOSTULUI EDIL AL CAPITALEI

”Au fost momente în care te gândești la copii fără să vrei. Aș fi putut să fac un copil la început, căci Viorel își dorea, era în forță, putea, eram și eu tânără. A fost o alegere din cauza traumelor mele. În copilărie, eu am suferit, nu știa multe lucruri… Acum aș fi fost o mamă extraordinară, dar în tinerețe nu. Mulți nu conștientizează acest lucru, fac copii și duc traumele mai departe. Eu am conștientizat, mi-am dat seama că nu am primit iubire de la mama mea. Am primit de la bunica mea, dar relația aceasta cu mama rămâne! Chiar dacă te-a abandonat din prima zi, tot rămâne mama ta! Este o relație pe viață, chiar și când mama ta nu mai e în viața ta.

De mică am știut că nu vreau copii. Acum, după ce am lucrat mult cu mine, au trecut anii, am mult mai multă răbdare. Înainte eram mult mai impulsivă.

Oricum, eu am avut grijă și de fratele meu. Când mama a murit, el avea 3 ani, iar noi, femeile din familie, l-am crescut. Am făcut lucruri pe care le făcea o mamă. Am trăit cumva anumite lucruri, dar nu toată lumea este făcută să fie mamă”, a povestit Oana Lis în cadrul celui mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

De ce a fost nevoită să amaneteze din nou verighetele lor, cum se simte Viorel în aceste clipe după ce a fost recent externat din spital, dar și ce alte amintiri a mai povestit cu ochii în lacrimi, aflați doar AICI.

Citește și OANA ȘI VIOREL LIS, PROBLEME FINANCIARE MARI! BLONDA ȘI-A DESCHIS SUFLETUL, ÎN PREMIERĂ PENTRU CANCAN.RO. “MAI SCUMPĂ CA ÎN OLANDA! TRĂIM DIN…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.