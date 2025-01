Oana, adevărul despre banii lui Viorel Lis! „Avea un dosar cu 10…”

Relația dintre Oana și Viorel Lis a fost mereu în centrul atenției, fascinând publicul prin contrastele sale. Oana, o femeie cu un stil de viață simplu, și Viorel Lis, fost primar general al Capitalei, au format un cuplu care a sfidat așteptările și prejudecățile sociale. Cu toate că au avut parte de momente dificile, cei doi au găsit mereu o cale de a rămâne uniți. Iată ce declarații a făcut blondina la CANCAN SENZAȚIONAL!

În spatele faimei și al funcțiilor publice pe care Viorel Lis le-a ocupat de-a lungul timpului, viața lui a fost mult mai puțin extravagantă decât s-ar fi așteptat mulți. Viorel Lis era cunoscut pentru modestia sa financiară. Totuși, puterea și influența pe care le avea veneau cu o serie de privilegii, cum ar fi invitațiile la evenimente exclusiviste, accesul în locații de lux și avantajele inerente poziției sale.

Viața publică, însă, poate părea mult mai strălucitoare decât este în realitate. Pentru Viorel Lis, programul zilnic era copleșitor. Oana își amintește că biroul său era adesea plin de dosare cu invitații la tot felul de evenimente, de la dineuri și recepții, până la prezentări de modă sau lansări de carte. Era o lume în care timpul era prețios, iar deciziile trebuiau luate rapid, inclusiv despre ce invitații să accepte și unde să-și facă simțită prezența.

Deși Viorel Lis a fost o figură publică marcantă și a ocupat una dintre cele mai importante funcții din administrația locală, din punct de vedere financiar, viața sa a fost departe de luxul pe care mulți l-ar fi asociat cu o asemenea poziție. Fostul edil al Capitalei nu s-a remarcat prin averi colosale sau cheltuieli extravagante, ci printr-un trai modest, mai aproape de omul de rând decât de elitele politice.

Oana a spus la CANCAN SENZAȚIONAL că de-a lungul timpului faptul că Viorel nu a fost un om bogat, iar funcția sa publică nu i-a adus privilegii materiale majore. Totuși, influența pe care o avea îi deschidea numeroase uși de la restaurante și evenimente exclusiviste până la legături care îi permiteau să rezolve diverse situații fără eforturi financiare. Această aparentă „bogăție” era mai mult una de conexiuni decât de resurse efective, o realitate care contrasta puternic cu percepția generală despre puterea și banii celor aflați în funcții înalte.

„Adică faptul că putea să rezolve orice sau să mergem oriunde, plătea mai puțin la restaurante, știi cum e? Așa e. Sau era invitat peste tot, evenimente. Când ești persoană publică, nu mai zic când ești într-o funcție, nici nu… Cheltui mulți bani. Pentru că ești invitat peste tot. Adică Viorel avea, mi-aduc aminte, odată m-am dus la el în birou și zic ce facem azi după serviciul, nu știu ce, și el zice, păi ia uite-te și tu, avea un dosar cu toate invitațiile. Dane, deci eu, când ești într-o funcție ca primar general sau ca prim-ministru sau așa, avea un dosar cu 10 pagini cu invitații. Adică avea 100 de invitații în ziua respectivă. Și alege și tu unde să mergem.

Adică nici nu-ți trebuie, nu cheltui nimic. Te duci pe acolo, pe acolo, invitații, prezentări de modă, restaurante. Cum să zic? Oricum eram mai bogat decât mine dacă eu nu aveam așa. Dar ideea este că eu nici nu am fost… Altă chestie care nu mi-am ajutat. Pentru mine, eu nu am avut niciodată… Și nu mi-am dorit. Atunci el nu mai îi dorea să-mi cumpere nu știu ce. Eu nu am avut și nu mi-am dorit genți de firmă, diamante, vacanțe exotice. Pentru mine, cum să zic…

Ți-am spus de-aia mă și consider țărancă, dar la modul cel mai frumos. Pentru mine viața simplă, a fi cu cineva drag, a avea ceva bun de mâncare, a merge într-un loc frumos, a merge în natură, Pentru mine lucrurile astea simple mă făceau fericită și cred că și chestia asta l-a făcut pe Viorel să se îndrepte spre mine și la un moment dat să avem o relație exclusivă, ca să zic așa. Adică eu nici nu mi-am dorit chestii de-astea, uite cum scrie, senzațional pe perete, da? Și el nu a fost nevoit să… El se ruga de mine, ai să-ți cumpăr nu știu ce sau ai să-ți iau nu știu ce. Adică nu… Da, da, la locul meu, fără pretenții extraordinar de mari și tocmai de-aia a mers relația noastră.”, a spus Oana Lis la CANCAN SENZAȚIONAL.