Paște ortodox pe apă, cu Leonard Miron în rol de gazdă: turiștii de pe croaziere au cântat în cor „Hristos a înviat” și au trecut pe sub masă ca-n România!

Leonard Miron, fostul prezentator de televiziune, își trăiește acum viața pe valuri, în postura de director de croazieră pe vasul Viking Rinda. Deși Paștele de anul acesta îl prinde departe de casă și, în mod special, de iubitul său, Miguel, Leonard privește cu optimism această perioadă de muncă. În loc să sărbătorească Paștele în doi, alături de familia sa, el aduce tradițiile ortodoxe pe puntea vasului, oferindu-le turiștilor din întreaga lume o mică incursiune în atmosfera specială a sărbătorii. Cu un program dedicat în totalitate echipajului și pasagerilor, Leonard reinterpretează Paștele într-un mod unic, din mijlocul Dunării.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Leonard ne povestește cum îmbină viața de pe vas cu tradițiile care îi sunt dragi și cum reușește să transforme această perioadă într-o adevărată experiență culturală pentru toți cei care îl însoțesc în această călătorie.

”Anul acesta de Paște e destul de interesant pentru că este prima oară într-o lungă perioadă de timp în care sunt la muncă. În momentul de față navigez cu vasul Viking Rinda, unde sunt director de croazieră și cu care aduc 190 de turiști din Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Marea Britanie de la Viena la Constanța.

De obicei, când sunt acasă și nu muncesc, noi sărbătorim Paștele de două ori. Miguel este catolic, iar eu sunt ortodox. Anul acesta ar fi fost special pentru că cele două confesiuni marchează sărbătoarea pascală în aceeași zi, dar așa a fost să fie să am program de muncă atunci când este Paștele.

Mie îmi place întotdeauna să mă uit la partea plină a paharului și mă bucur că sunt la muncă pentru că, în primul rând, mai mult de jumătate din echipaj — noi suntem 52 de membri ai echipajului la bord — mai mult de jumătate suntem ortodocși și suntem din Europa de Est. Suntem bulgari, sârbi, români, ucraineni, și atunci toți o să marcăm Paștele împreună.

Al doilea motiv pentru care sunt bucuros este că turiștii pe care îi am la bord nu au nicio idee despre cât de importantă este sărbătoarea pascală pentru noi, pentru ortodocși”, ne-a declarat Leonard Miron.

Citește și: Cât costă o croazieră de lux în jurul lumii. Călătoria durează 128 de zile, iar prețul este pe măsură

Leonard Miron: ”Am organizat o competiție de vopsit ouă”

Cu un program adaptat pentru a reflecta spiritul Paștelui ortodox, Leonard le oferă pasagerilor o experiență autentică, de la competiții de vopsit ouă și demonstrații culinare tradiționale, până la o întâlnire specială într-un sat sârbesc, în mijlocul Defileului Porțile de Fier, unde turiștii vor învăța despre obiceiurile și semnificațiile Paștelui ortodox.

”M-am hotărât ca în croaziera asta să modific un pic programul și să îi aduc mai aproape de atmosfera de sărbătoare a Paștelui în Europa de Est. De exemplu, am organizat o competiție de vopsit ouă. Noi am explicat povestea, legenda din spatele ouălor roșii, am cumpărat vopsea, am vopsit ouă și am făcut o competiție, un concurs, cine vopsește cele mai frumoase ouă. După care organizez o demonstrație culinară, dacă vrei, un fel de Masterchef în care colegii mei, români, ulgari, sârbi, ucrainieni, învățăm cum să prepare mâncare tradițională pe care noi o mâncăm la masa de Paște, de la drob, la scriptura de miel și pască.

Citește și: Revenire amară în România pentru Leonard Miron, după 14 ani de străinătate! A fost jefuit în cimitir, în timpul unui parastas! ”Mi-au luat toți banii și…”

Am avut o prezentare care s-a bucurat de un succes absolut fantastic cu toate tradițiile pe care noi le avem, începând cu postul de Paște, terminând cu trecutul pe sub masă, înconjuratul bisericii, și ceea ce se întâmplă în noaptea de Înviere în bisericile ortodoxe, și cât de importantă este sărbătoarea pascală pentru noi.

O să oprim și într-un sat sârbesc, în mijlocul Defileului Porțile de Fier. Noi oprim acolo de fiecare dată, dar de data asta am vrut să fie ceva mai special, pentru că este Paștele. Îl cunosc pe preotul de la Biserica Ortodoxă din sat. Am luat deja legătura cu el. El vorbește română destul de bine. Și l-am rugat să organizeze pentru grupul meu de turiști, 190 de oameni, o mică întâlnire în biserică, unde corul satului va cânta cântece religioase. Și o să-i aduc și pe americani, și pe canadieni, și pe australieni, și pe englezi, mai aproape de spiritul ăsta absolut special”.

Deși va petrece Paștele departe de casă, pe vas, și nu va fi alături de Miguel, iubitul lui, Leonard Miron va sărbători cu sufletul aproape de cei dragi, aprinzând o lumânare la miezul nopții și cântând „Hristos a înviat” în noaptea de Înviere, chiar și de la distanță.

”Cu toată sinceritatea, nu cred că o să am timp să-i simt lipsa lui Miguel anul ăsta de Paște. Oricum, eu o să mă întorc acasă undeva la începutul lunii mai, în jur de 10-11 mai, pentru că fac două croaziere, una Viena-Constanța, una Constanța-Viena. Fiecare croazier are două săptămâni. Și atunci, de înălțare, o să sărbătorim Paștele așa cum se puvine, cu drog, cu fritură de miel, cu ou rostit și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă faptul că sunt la muncă, că nu o să aprind în noaptea de Înviere, la miezul nopții o lumânare, că nu o să cânt Christos al viații, că nu o să mă gândesc cu dragoste la toți cei dragi”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.