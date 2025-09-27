Mesajul controversat transmis de Oana Lis, după moartea Ioanei Popescu: ”Măcar a trăit...”

Oana Lis a fost luată prin surprindere de moartea Ioanei Popescu. Vedeta a cunoscut-o pe jurnalistă, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj de condoleanțe. De asemenea, ea a împărtășit ultima imagine pe care au făcut-o împreună. Află, în articol, ce a spus soția lui Viorel Lis despre cea cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”!

Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. Era des activă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o. Printre aceștia se numără și Oana Lis.

Ce a spus Oana Lis despre moartea Ioanei Popescu

La scurt timp după ce a aflat despre moartea Ioanei Popescu, Oana Lis a ținut să transmită un mesaj în memoria jurnalistei. Cele două au avut o legătură specială, iar soția lui Viorel Lis a mărturisit că râdea copios de fiecare dată când se întâlnea cu bruneta.

Oana Lis a împărtășit cu oamenii și ultima imagine pe care o avea împreună cu Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit, în această vară, la un eveniment monden din Capitală și au făcut mai multe fotografii.

„Ultima poză pe care o am cu Ioana, de asta vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens”, este mesajul Oanei Lis, transmis în memoria Ioanei Popescu.

Printre vedetele care și-au exprimat regretul față de moartea Ioanei Popescu se numără și Mara Bănică. Concurenta de la Asia Express a cunoscut-o pe jurnalistă în urmă cu 25 de ani. Încă de atunci era o persoană excentrică.

„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

