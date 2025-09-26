Acasă » Știri » Mesajul transmis de Mara Banică, după moartea jurnalistei Ioana Popescu: „S-a pierdut undeva, pe drum”

De: Irina Rasoveanu 26/09/2025 | 23:36
Mara Bănică, mesaj în urma morții Ioanei Popescu/ Sursa foto: Facebook

Mara Bănică a fost luată prin surprindere de moartea Ioanei Popescu. Prezentatoarea TV a cunoscut-o pe jurnalistă, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj de condoleanțe. Află, în articol, ce a spus concurenta de la Asia Express despre cea cunoscută drept „devoratoarea de fotbaliști”!

Ioana Popescu s-a stins din viață fulgerător la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. Era des activă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o. Printre aceștia se numără și Mara Bănică.

Ce mesaj a transmis Mara Bănică, după moartea Ioanei Popescu

La scurt timp după ce s-a aflat despre moartea Ioanei Popescu, Mara Bănică a transmis un mesaj emoționant. Concurenta de la Asia Express a cunoscut-o pe jurnalistă în urmă cu 25 de ani. Încă de atunci era o persoană excentrică.

Prezentatoarea de la Antena Stars a mărturisit că bruneta a încercat și o carieră în muzică, dar nu a reușit să își împlinească acest vis. Ulterior, Ioana Popescu s-a pierdut undeva pe drum, însă și-a păstrat energia.

„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

Postarea făcută de Mara Bănică/ Sursa foto: Facebook

De ce a murit jurnalista

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit. Acesta a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că bruneta suferea de mai multe afecțiuni. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer.

În ultima perioadă, bruneta începuse să se simtă rău. Inițial, partenerul său i-a propus să meargă la medic, însă a refuzat. După ce a văzut că starea ei se înrăutățește, Ioana a decis să meargă să se interneze la spital. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

În cele din urmă, Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru a o înmormânta așa cum se cuvine.

