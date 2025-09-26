Doliu în presa din România! A murit Ioana Popescu la vârsta de 45 de ani

Doliu în presa din România! Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută drept „devoratoare de fotbaliști”, jurnalista a fost mereu prezentă în spațiul public și s-a făcut remarcată pentru declarațiile sale controversate. De curând, mărturisise că își dorește să intre și în politică. Din păcate, nu a mai apucat să își ducă planul la bun sfârșit. CANCAN.RO a aflat detalii neștiute despre moartea ei.

Ioana Popescu a fost jurnalistă și actriță, dar a devenit cunoscută în spațiul public în urma declarațiilor sale controversate pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Era des prezentă în mediul online și avea o energie debordantă, motiv pentru care vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste cei care au cunoscut-o.

Partenerul Ioanei Popescu, declarații exclusive despre moartea ei

De curând, Ioana Popescu își găsise liniștea în brațele unui nou iubit. Acesta a făcut declarații exclusive despre moartea jurnalistei. Bărbatul a mărturisit că el și partenera sa urmau să plece la Roma, acolo unde avea de gând să o ceară în căsătorie.

Totuși, în ultimele zile, bruneta începuse să se simtă rău. Cu două zile înainte de plecare, bărbatul nu a reușit să mai dea de ea. În ultima conversație, Ioana îi spusese că starea sa se înrăutățise și că se pregătește să meargă la spital pentru a se interna.

„Am venit și am stat două-trei săptămâni la București, după care a început să se simtă rău. I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle. În ultima perioadă, avea burta foarte umflată, era constipată. I-am propus să meargă la spital, dar nu a vrut. Își mai revenise puțin și am ales împreună să mergem în Italia, la nașii ei. Mi-a zis să o cer de soție la Roma. Am făcut rezervarea, iar seara a început să se simtă iar rău. Mi-a zis să plec la Constanța și să o las două zile să își revină. Trebuia să ne vedem pe 23 (n.r. septembrie) că pe 24 era plecarea în Italia. La 8.55 când eu eram în tren, ea mi-a dat mesaj și mi-a zis că e la spital cu o vecină. De fapt, ea a fost singură la spital. I-au făcut niște proceduri, după care ea a venit acasă. Iar s-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București, pe 23, marți, cum am vorbit și, văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, la ora 12 noaptea, m-am dus, mi-am luat cameră la hotel”, a declarat partenerul Ioanei Popescu pentru CANCAN.RO.

Ajuns în București, bărbatul a încercat din nou să dea de iubita sa, dar fără succes. Așadar, el a decis să alerteze autoritățile. Așa a aflat vestea cutremurătoarea. Oamenii legii au căutat-o și au descoperit că Ioana Popescu a murit pe patul de spital, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025.

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus bărbatul.

Acum, bărbatul își dorește să ridice trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu de la morgă. Părinții jurnalistei muriseră și ea nu mai avea pe nimeni apropiat. Așadar, partenerul ei se va ocupa de înmormântare.

Citește și: Culisele unui amantlâc cu iz electoral! Ioana Popescu, zisă ”Devoratoarea de fotbaliști”, înscrisă în cursa prezidențială, rupe tăcerea