Culisele unui amantlâc cu iz electoral! Ioana Popescu, zisă ”Devoratoarea de fotbaliști”, înscrisă în cursa prezidențială, rupe tăcerea

Totul a început după ce controversata Ioana Popescu a anunțat că țintește șefia supremă în stat! Și astrâns deja peste 3.000 de semnături, în doar o săptămână. ”Devoratoarea de fotbaliști”, așa cum mai este cunoscută, anunță că, dacă nu va aduna cele 200.000 de semnături, îl va susține pe Crin Antonescu. În ecuație intervine crinul, tatuajul de pe umărul ei. Și chiar mai mult decât atât… O adevărată poveste de dragoste care cuprinde și amantlâcul. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Ioana Popescu nu s-a ferit să facă dezvăluirile siropoase, din vremurile în care și-a făcut tatuajul, dar și în care a cunoscut iubirea alături de un cunoscut artist… cuplat, însă!

Iubitul ”Devoratoarei de fotbaliști” era cuplat!

Începe povestea, spusă chiar de către personajul principal, Ioana. ”Tatuajul cu crinul îl am din 2011 și mi l-a făcut cadou, de fapt, m-a trimis la salonul unui amic, un fost iubit de atunci, Marius Mihalache, țambalistul, cu care am petrecut nopți superbe în apartamentul meu. Culmea e că imediat după asta am aflat că el era cuplat cu Crina Matei, deci așa coincidență…”, a spus Ioana Popescu.

”Pe Crin Antonescu, recunosc, îl admiram pe atunci, știam de altfel ce probleme de familie avea și mi se părea bun pe vorbe, sincer și cult. Dar crinul de pe umărul meu este inspirat din ”Cei trei muschetari”, romanul scris de Dumas, pentru că preferata mea din poveste era Milady, care avea un crin tatuat, pentru că atunci așa erau pedepsite femeile mai obraznice”, a prezizat Popeasca.

”Cât despre Marius Mihalache… Eu am încheiat frumos relația cu el dându-i o găînă, vorbesc foarte serios, o găină primită de la Kanal D pe când eram invitată la emisiunea lui Mădălin Ionescu și contexul a fost că mi-au dat o găină cadou. I-am dat-o lui Marius, țin minte că a pus-o în portbagaj și l-am rugat să nu o taie, să o mai lase să trăiască. I-am dat-o că să mă revanșez și pentru că și îl părăsesc, dar și pentru tatuajul primit în dar de la el. Pentru că eu mă îndrăgostisem foarte tare atunci de fostul logodnic Eduard Neagu. Deci ăsta e adevărul despre Crin, crinul meu, Marius și găina aia”, a completat Ioana Popescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

