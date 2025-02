”Devoratoarea de fotbaliști” aruncă BOMBA: ”Candidez!” Se înscrie în cursa pentru Cotroceni cu argumente tulburătoare

Ioana Popescu surpride din nou! De data aceasta, țintește sus de tot… Are de gând să se ia la trântă cu Georgescu, Antonescu sau Lasconi! Da, ”Devoratoarea de fotbaliști”, așa cum este cunoscută în mediul monden, a decis să candideze pentru președinția României! CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Ioana Popescu, scriitoare și actriță, și-a anunțat nemulțumirile vizavi de abuzurile din sistemul social, iar ca un exemplu a fost chiar problemele cu care chiar ea se confruntă. Nu are apă caldă în apartament, toate s-au scumpit și nu vede nicio diferență între traiul de acum și cel din anii 80, atunci când tatăl ei a fost închis, fiind dizident.

Ioana Popescu amintește, între altele, și de străbunicul ei, celebrul comisar Negrescu, executat de legionari.

Ioana Popescu vrea să ajungă președintele României

Toate astea au făcut-o pe controversata vedetă care a susținut-o în turul trecut al alegerilor pe fosta ministră a justiției, Ana Birchal, să candideze! ”Dacă printr-o minune, aș ajunge să strâng cele 200.000 de semnături… Știu cât costă un kilogram de carne de porc, știu cât costă un bilet de metrou sau unul de autobuz, nu am angajat să îmi cumpere mie lucrurile de la market sau să îmi plimbe pisicul. Mă descurc singură cu toate greutățile, mai ales că sunt orfană.

Ideea este că în această țară trebuie să fie cineva care să știe pe pielea lui cum este să fii amărât, fără apă caldă, deși o plătești, uneori fără gaze la bloc, fără căldură în calorifere, etc. Eu nu am dorit inițial să candidez. Dar foarte multe persoane mi-au zis și mi-au scris, atunci când mă duceam singură pe străzi să strâng semnături pentru Ana.

În orice caz, dacă o să fiu aleasă, voi dona salariile mele pentru cămine de bătrâni, cămine de copii și multe altele. Vreau, pur și simplu, o Românie mai bună, să avem coloană vertrebrală, dar și diplomație, având în vedere că stăm aproape de marea Rusie.

Este greu, dar nu este imposibil. M-am săturat de corupți, de figuri fără fond, de falși intelectuali, de smintiți, de oameni fără pregătire în nimic care au candidat până acum. Eu îmi asum să candidez și vreau sincer să fie bine pentru România. Că nu mai am părinți, frații mei sunt în SUA, și practic nu am nimic de pierdut dacă nu câștig. Eu nici măcar nu am fost întreținută 10 ani de vreun soț și nici nu am nicio apartenența politică. Niciodată nu am avut”, a spus Ioana Popescu, pentru CANCAN.RO.

