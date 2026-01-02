Acasă » Știri » De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius

De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 15:12
De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius

Ți-ai scoate bebelușul afară, în ger, pentru somnul de prânz? Majoritatea părinților din țările nordice nu ar avea o problemă cu asta. Pentru ei, acest lucru face parte din rutina zilnică și au și o teorie despre asta.

Temperaturile din timpul zilei au ajuns la Stockholm chiar și la -5°C în această iarnă, dar e un lucru obișnuit să vezi copiii lăsați să doarmă afară de părinți, în cărucior. Plimbă-te prin orașul înzăpezit și vei vedea cărucioare aliniate în fața cafenelelor, în timp ce părinții savurează un cappuccino înăuntru.

De ce dorm copiii nordicilor afară iarna?

Ba mai mult, dacă vizitezi niște prieteni și copilul tău are nevoie de un pui de somn, s-ar putea să ți se ofere grădina sau balconul în loc de dormitor.

„Cred că este bine pentru ei să fie la aer curat cât mai curând posibil”, spune Lisa Mardon, mamă a trei copii din Stockholm, care lucrează pentru o companie de distribuție a alimentelor.

La Forskolan Orren, o grădiniță din afara Stockholmului, toți copiii dorm afară până la vârsta de trei ani, iar părinții susțin acest proces și nu au rezerve.

„Când temperatura scade la -15 grade C, acoperim întotdeauna cărucioarele cu pături” spune directoarea Brittmarie Carlzon pentru bbc.com. „Anul trecut am avut câteva zile cu o temperatură de -20°C. În acele zile am adus cărucioarele înăuntru, o parte din timpul în care copiii dormeau, dar cea mai mare parte a somnului și-l petreceau afară”, precizează ea.

Copiii care stau în frig răcesc mai greu

Teoria din spatele somnului de după-amiază în aer liber este că acei copii expuși la aer proaspăt, fie vară, fie iarnă, sunt mai puțin predispuși la tuse și răceală, și că petrecerea unei zile întregi într-o singură cameră cu alți 30 de copii nu le face niciun bine.

Conform cercetărilor, -5°C este cea mai bună temperatură pentru un pui de somn în aer liber. Aproape toți părinții chestionați au declarat că expunerea copiilor la frig are doar beneficii. Micuții au întotdeauna o stare de bine după ce au stat în aerul proaspăt și răcoros. În multe părți ale lumii, există convingerea că statul în ger poate întări sistemul imunitar al copiilor, deși acest lucru nu a fost niciodată dovedit de un studiu științific solid.

Citește și: Gripa a făcut ravagii! Opt oameni au murit din cauza virusului gripal

Citește și: Cât ar trebui să doarmă un copil, în funcție de vârstă. De câte ore de somn are nevoie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Știri
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
Știri
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima…
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, hot în costum de baie: „Fără filtru”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
go4it.ro
Lansarea Trump Phone întârzie din nou: ce știm despre preț și specificații
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
„Te-ai însura cu o româncă?” Cum a răspuns acest srilankez din Craiova la această întrebare
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima ...
Sfârșit tragic pentru Marcel, un gălățean de 33 de ani. A fost ucis de prietenul său, în prima zi din an
BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles
BANCUL ZILEI | Ion, Gheorghe și Regele Charles
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și ...
Tradiții neobișnuite de Anul Nou în Europa. De la baia în ape înghețate, până la concerte și parade fastuoase
Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, ...
Laura Cosoi, însărcinată pentru a 5-a oară! A făcut anunțul chiar de ziua ei de naștere: ”Mulțumim, Doamne, pentru darul primit!”
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
Cât a costat rochia purtată de Raluka la Protevelion 2026. Cine este creatoarea ținutei all-black
Vezi toate știrile
×