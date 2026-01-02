De ce dorm copiii nordicilor afară iarna. Fac asta chiar și la -20 de grade Celsius

Ți-ai scoate bebelușul afară, în ger, pentru somnul de prânz? Majoritatea părinților din țările nordice nu ar avea o problemă cu asta. Pentru ei, acest lucru face parte din rutina zilnică și au și o teorie despre asta.

Temperaturile din timpul zilei au ajuns la Stockholm chiar și la -5°C în această iarnă, dar e un lucru obișnuit să vezi copiii lăsați să doarmă afară de părinți, în cărucior. Plimbă-te prin orașul înzăpezit și vei vedea cărucioare aliniate în fața cafenelelor, în timp ce părinții savurează un cappuccino înăuntru.

De ce dorm copiii nordicilor afară iarna?

Ba mai mult, dacă vizitezi niște prieteni și copilul tău are nevoie de un pui de somn, s-ar putea să ți se ofere grădina sau balconul în loc de dormitor.

„Cred că este bine pentru ei să fie la aer curat cât mai curând posibil”, spune Lisa Mardon, mamă a trei copii din Stockholm, care lucrează pentru o companie de distribuție a alimentelor.

La Forskolan Orren, o grădiniță din afara Stockholmului, toți copiii dorm afară până la vârsta de trei ani, iar părinții susțin acest proces și nu au rezerve.

„Când temperatura scade la -15 grade C, acoperim întotdeauna cărucioarele cu pături” spune directoarea Brittmarie Carlzon pentru bbc.com. „Anul trecut am avut câteva zile cu o temperatură de -20°C. În acele zile am adus cărucioarele înăuntru, o parte din timpul în care copiii dormeau, dar cea mai mare parte a somnului și-l petreceau afară”, precizează ea.

Copiii care stau în frig răcesc mai greu

Teoria din spatele somnului de după-amiază în aer liber este că acei copii expuși la aer proaspăt, fie vară, fie iarnă, sunt mai puțin predispuși la tuse și răceală, și că petrecerea unei zile întregi într-o singură cameră cu alți 30 de copii nu le face niciun bine.

Conform cercetărilor, -5°C este cea mai bună temperatură pentru un pui de somn în aer liber. Aproape toți părinții chestionați au declarat că expunerea copiilor la frig are doar beneficii. Micuții au întotdeauna o stare de bine după ce au stat în aerul proaspăt și răcoros. În multe părți ale lumii, există convingerea că statul în ger poate întări sistemul imunitar al copiilor, deși acest lucru nu a fost niciodată dovedit de un studiu științific solid.

