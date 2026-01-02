Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”

O adevărată tragedie a avut loc în Elveția, în noapte dintre ani. 47 de persoane au murit și alte 100 au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un bar din stațiunea de schi de lux Crans-Montana, din Alpii elvețieni. Printre salvatorii care au intervenit imediat s-a numărat și George, un român stabili în Elveția. Cum a ajutat acesta victimele incendiului?

George, un român stabilit în Elveția, a devenit erou după ce a intervenit rapid și a ajutat la salvarea a zeci de turiști, imediat după explozia devastatoare produsă într-un bar frecventat de numeroși oameni. Incidentul a avut loc în Crans-Montana, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de schi din Elveția. Gestul care le-a salvat viața multora.

Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția

Explozia a fost devastatoarea și a făcut numeroase victime. Oamenii au încercat să iasă în grabă, iar lipsa unor ieșiri de siguranță adecvate a agravat situația. Peste 100 de persoane au fost rănite și au fost transportate la spital, iar medicii au confirmat aproximativ 47 de decese.

George, un român stabilit în Elveția, se afla în apropierea barului în momentul exploziei, alături de soția și copiii săi. El a auzit o bubuitură puternică, iar imediat după aceea a văzut oameni ieșind din local cu arsuri grave. Fără să stea pe gânduri, s-a alăturat echipelor de salvare și a ajutat fiecare om.

Acesta a preluat victimele, le-a dus în locuri sigure și le-a acordat primul ajutor. A avut grijă ca cei aflați încă în viață să fie înveliți, să bea apă și să evite intoxicația cu monoxidul de carbon.

„Am întrebat paramedicii dacă pot ajuta, m-au încurajat și am ajutat fiecare persoană în parte să fie învelită, le-am oferit apă, pentru că monoxidul de carbon e dăunător. La baza scărilor, stăteam și așteptam fiecare decedat sau fiecare persoană care era vătămată, să putem să-i scoatem, să-i ducem în diferite locații unde să putem să-i lăsăm, pentru că nu existau în spațiu unde să pot să-i depozitez. (…) Am observat oameni arși pe față care strigau ajutor și atunci am intrat înăuntru să văd despre ce e vorba”, a declarat George.

Prima întrebare pe care George a pus-o când a ajuns la locul dezastrului a fost dacă există români care au nevoie de ajutor. Se pare că ar fi fost un cuplu, dar ar fi reușit să scape cu viață înainte de nenorocire.

