Cine deține barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu patronii chiar în noaptea incendiului

Unul dintre proprietarii clubului Le Constellation din Crans-Montana, stațiunea montană în care a avut loc încendiul din Elveția, a suferit arsuri pe braț în timpul tragediei.

Proprietarii barului din stațiunea de schi Crans-Montana, unde un incendiu a ucis aproximativ 40 de persoane și a rănit aproximativ 115, conform celui mai recent bilanț, sunt un cuplu de francezi, potrivit mai multor surse internaționale. Conform registrului comerțului din cantonul elvețian Valais, consultat de AFP, Jacques și Jessica Moretti au cumpărat barul Le Constellation în 2015.

Jessica Moretti s-a rănit în incendiul din club

Femeia, care a fost și ea prezentă la locul incendiului, a suferit arsuri la braț, potrivit unei persoane apropiate care a vorbit cu Le Figaro. Sursa a adăugat că soțul ei se simte bine. Ministerul Afacerilor Externe a raportat inițial doi cetățeni francezi printre cei răniți în incendiu, fără a specifica dacă și proprietara a fost inclusă. Acest număr a crescut ulterior la cel puțin nouă cetățeni francezi răniți, alți opt fiind încă dați dispăruți.

Conform informațiilor obținute, Jacques Moretti nu se afla în bar când a izbucnit incendiul în acea noapte, ci într-unul dintre celelalte două localuri pe care le dețin.

Un prieten al cuplului, Jean-Thomas Filippini, intervievat de AFP, a confirmat, de asemenea, că proprietarii barului sunt în viață. El a povestit că a primit o înregistrare video de la local în ajunul Anului Nou.

„Am încercat să-mi contactez prietenii toată noaptea. Soția a fost cea care mi-a răspuns în jurul orei 5 dimineața, spunându-mi că sunt în viață și că este o catastrofă”, a spus el.

Artistul corsican Jean-Thomas Filippini i-a întâlnit pe proprietari în 2015, când el și trupa sa, „I Vagabondi”, au cântat la barul din Elveția pe 31 decembrie. Cântărețul și cuplul care deține barul au rămas prieteni de atunci.

„Când se întorc în Corsica, încercăm să ne vedem. Vin când pot, pentru că sunt foarte muncitori”, a explicat artistul.

Potrivit unei surse apropiate cazului, Jacques Moretti este originar din Corsica, mai precis din Ghisonaccia. Soția sa, pe de altă parte, ar fi crescut și locuit pe Riviera Franceză. Cei doi s-au cunoscut în Corsica, unde s-au și căsătorit. Cuplul a preluat Le Constellation în 2015 și l-au transformat într-un loc popular pentru petreceri, în special în timpul sezonului turistic. Localul putea găzdui până la 300 de persoane în interior și 40 pe terasă.

Jacques și Jessica Moretti dețin mai multe unități

Jacques și Jessica Moretti mai au două localuri, conform registrului comerțului. Le Senso, un bar-restaurant specializat în hamburgeri, situat în stațiunea Crans-Montana, și Le Vieux-Chalet, situat în Lens, care este descris ca un „han corsican”.

Jessica și Jacques Moretti au pierdut și o parte din personal în incendiu și sunt extrem de afectați de eveniment.

