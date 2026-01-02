Fotbalist promițător, printre victimele incendiului de la Crans-Montana din Elveția! În ce stare se află acum jucătorul

Durere fără margini în Elveția. Crește numărul morților din clubul din stațiunea montană. În prima fază s-a crezut că 40 de persoane și-ar fi pierdut viața în cunoscutul bar, dar noul film arată groaznic. Numărul victimelor a crescut la 47 de morți, iar numărătoarea s-ar putea să nu se oprească aici. Un fotbalist a suferit arsuri grave în incendiu.

Tahirys Dos Santos are 19 ani și activează la FC Metz. Tahirys a fost transportat cu avionul în Germania.

„Profund afectaţi de această veste, conducerea, jucătorii, antrenorii şi angajaţii clubului sunt şocaţi şi îşi unesc gândurile pentru a le adresa lui Tahirys, în aceste momente în care el se luptă cu suferinţa”, scrie clubul din Metz.

FC Metz mai spune, de asemenea, că lucrează „în colaborare cu autorităţile medicale, pentru a permite repatrierea lui Tahirys la spitalul Mercy, aproape de casa lui”.

Emmanuel Macron și Nicușor Dan au transmis mesaje de compasiune



Nouă cetățeni francezi au fost răniți în incendiu, iar alți opt sunt încă dispăruți, potrivit unui nou raport publicat joi seara de Ministerul francez de Externe.

Printre cei răniți se numără și 12 italieni. Emmanuel Macron a ținut să își arate solidaritatea cu familiile îndoliate și cu apropiații celor răniți.

Și Nicușor Dan a ținut să își arate regretul și să transmită un mesaj de compasiune.

„La începutul noului an, am fost profund întristat să aflu despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi”, a fost mesajul postat și de către președintele Nicușor Dan.

Cei cu leziuni mai puțin grave ar ajunge, într-un final, la Lausanne.

