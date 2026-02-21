Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar

Tabloul electric are un buton despre care puțini români știu și care are un rol esențial. Dar te-ai gândit vreodată la ce ajută el? Vezi mai jos de ce este bine să îl apeși măcar o dată pe lună.

Panoul electric este nelipsit de la fiecare locuință. Are roluri importante, însă puțini știu despre el. Tabloul are un buton pe care, dacă apeși cel puțin o dată pe lună, se face o verificare automată a sistemului, iar asta poate proteja împotriva șocurilor, a scurtcircuitelor și a supraîncărcării.

Cablurile care trec prin fiecare casă sunt conectate la acest panou de siguranțe. El are rolul de a menține funcțional sistemul de curent electric, dar și de a proteja aparatele pe care le avem în casă. Cu toate acestea, mulți oameni se tem de tabloul electric și nu se apropie de el nici atunci când există o pană de curent.

Ce spune un expert

Manuel Contreras, președintele Asocieției Independente a Instalaților Electrici și de Telecomunicații din Granada, spune că nu ar trebui ca oamenilor să le fie frică de acest panou, mai ales că are rolul de a proteja contactul indirect. Altfel spus, atunci când se primește un șoc electric sau când are loc un scurtcircuit sau o supraîncărcare, panoul te apără de anumite daune provocate de aceste fenomene.

Din acest motiv, specialistul spune că este importantă și întreținerea acestor aparate. Supratensiunile pot deteriora aparatele electrocasnice și se poate ajunge la incidente mult mai periculoase, astfel întreținerea panourilor poate preveni aceste lucruri.

„Dacă există o defecțiune și întrerupătoarele nu se declanșează, înseamnă că instalația noastră electrică nu este protejată, ceea ce reprezintă un risc semnificativ”, a explicat Contreras într-un articol apărut pe Mediafax.

Instalațile care sunt neatinse luni sau chiar ani de zile pot deveni o primejdie pentru sigurața casei și a locuitorilor. Experții spun că este bine să se facă verificări la panourile electrice cel puțin o dată pe an, dar doar de către un profesionist. Cu toate acestea, există un buton pe care specialiștii recomandă să îl apăsăm cel puțin o dată pe lună.

Ce buton este recomandat să apăsăm

Trucul pe care puțini îl știu și care asigură verificarea panourilor electrice este unul foarte simplu. În fiecare lună, oamenii ar trebui să apese un buton colorat de pe panou. Acesta este marcat cu un T care vine de la testare. Acesta simulează o supratensiune, iar în acest mod puteți vedea cum se comportă panoul. Dacă acesta nu se declanșează înseamnă că există o problemă pe care trebuie să o sesizați imediat, conform Mediafax. În schimb, dacă panoul pornește, este totul în regulă.

