Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză. Aceste 2 electrocasnice îți pot distruge locuința

Creșterea numărului de dispozitive electronice din locuințe a făcut ca prizele multiple să devină indispensabile în majoritatea gospodăriilor. De la telefoane și laptopuri până la televizoare și electrocasnice, toate necesită o sursă de energie constantă, iar acest lucru a condus la utilizarea tot mai frecventă a benzii de alimentare.

În aparență, acestea par a fi soluții simple și sigure pentru a conecta mai multe aparate în același timp. Realitatea, însă, este mult mai periculoasă: conectarea incorectă a dispozitivelor care consumă multă energie poate provoca supraîncălzirea cablurilor, deteriorarea aparatelor și chiar incendii.

Care sunt singurele două aparate care nu trebuie conectate la aceeași priză

Două dintre cele mai comune electrocasnice din locuințe, care ridică un risc semnificativ dacă sunt conectate simultan la aceeași priză multiplă, sunt fierul de călcat și aparatul de aer condiționat. Ambele au un consum de energie foarte ridicat, ceea ce poate depăși capacitatea unei benzi de alimentare obișnuite.

Fierul de călcat are nevoie, în funcție de model, între 1.000 și 3.000 de wați. Consumul ridicat de energie îl transformă într-un aparat care pune presiune pe circuitul electric, mai ales atunci când este conectat la o bandă de alimentare nu concepută pentru sarcini mari. Folosirea fierului de călcat în același timp cu alte aparate puternice poate duce la supraîncălzirea cablurilor și a componentelor, generând un risc real de incendiu.

Aparatul de aer condiționat, indiferent de dimensiune, consumă la rândul său o cantitate semnificativă de energie. Modelele mici necesită între 1.500 și 2.000 de wați, în timp ce unitățile mai mari pot depăși chiar 4.000 de wați. Conectarea acestuia la aceeași priză cu un alt aparat de mare putere, precum fierul de călcat, poate depăși cu mult capacitatea maximă a benzii de alimentare și a circuitului electric de la care aceasta este alimentată.

Majoritatea prizelor multiple de uz casnic au o limită de capacitate de aproximativ 2.500 de wați. Prin urmare, combinarea aerului condiționat cu fierul de călcat poate genera o supraîncărcare, ceea ce conduce la supraîncălzirea benzii de alimentare. Această situație nu doar că poate provoca un incendiu, dar afectează și durata de viață a aparatelor conectate, deoarece componentele interne pot fi deteriorate de căldura excesivă.

Pe lângă aceste riscuri, supraîncărcarea prizelor poate afecta întregul sistem electric al locuinței, crescând probabilitatea unor defecțiuni sau scurtcircuite. În special în casele mai vechi, cu instalații electrice mai fragile, utilizarea necorespunzătoare a prizelor multiple poate duce la probleme grave, inclusiv deteriorarea permanentă a cablurilor și a siguranțelor electrice.

Pentru a evita astfel de situații, este esențial să se verifice puterea nominală a fiecărui aparat și să se respecte limitele de încărcare ale prizelor multiple. De asemenea, este recomandat ca aparatele cu consum ridicat de energie să fie conectate direct la priză, fără a utiliza benzi de alimentare sau prelungitoare, mai ales atunci când sunt folosite simultan.

Fierul de călcat și aparatul de aer condiționat sunt exemple clare de electrocasnice care nu trebuie folosite concomitent pe aceeași sursă de alimentare. În lipsa unor precauții, consecințele pot fi grave: de la deteriorarea aparatelor și scurtarea duratei lor de viață, până la incendii care pun în pericol întreaga locuință.

