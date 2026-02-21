Daniela Costețchi o confruntă pe Iuliana Beregoi și scoate „arma secretă”. Scandalul influencerițelor escaladează periculos: “Poliția ți-a interzis să mă suni”

Scandalul divelor din Republica Moldova nu se mai termină. După ce a început cu cele două vechi rivale, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, a intervenit și Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor, iar apoi influencerița Daniela Costețchi, care ar fi fost hărțuită de familia Beregoi si de hacker-ul acestora. Acum, Daniela o atacă pe Iuliana direct, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

Securea războiului este departe de a fi îngropată. Ieri, Iuliana Beregoi a postat mesajele dintre ea și Daniela Costețchi. Conversații în care cântăreața părea că empatizează cu influencerița. Artista a distrus din temelii afirmațiile conform cărora obiectele funerare aduse în fața casei părinților Danielei, nu ar fi avut nimic de-a face cu familia Beregoi.(VEZI AICI MAI MULTE)

Lucrurile nu puteau să rămână așa, iar tânăra influenceriță a scos din dotare o înregistrare cu o discuție telefonică ce a avut loc între ea și Iuliana Beregoi marțea trecută, deși cele două sunt implicate într-o anchetă și nu aveau voie să ia legătura.

„Circulă screenshot-uri pe internet în care arăți oamenilor că, de fapt, ai vrut să mă ajuți și că eu mint atunci când spun că mi-ai refuzat ajutorul și că ai spus că nu te implici. Oricine poate trimite mesaje frumoase, poate face un screenshot și îl poate posta.” „Marți m-ai sunat, chiar dacă nu aveai voie. Poliția ți-a interzis să mă suni.” „Pe tine te-a deranjat că eu nu am vrut să te ajut atunci când tu știai că noi suntem în relații bune”, a spus Iuliana, printre lacrimi, în înregistrarea Danielei. „Eu ți-am dat mesaj pentru că știam că el îți trimite cadouri. Tu ai fost la el în America, iar el a fost la tine acasă.În momentul de față sunt în Chișinău. Ieri am fost la poliție. Am aflat lucruri care m-au liniștit și mi-au confirmat că nu sunt nebună. Nu pot să ies acum și să ofer informații din dosar și nici nu o voi face, pentru că perchezițiile încă sunt în desfășurare.” a mai adăugat Daniela Costețchi.

Iuliana Beregoi a făcut iar declarații incendiare

În urmă cu puțin timp, după ce Iuliana Beregoi a văzut clipul Danielei a făcut o serie de declarații pe Instagram.

„Scuză-mă, dar eu nu înțeleg: te crezi sora mea sau te crezi prietena mea, în condițiile în care tu ai spus singură că nu suntem prietene? Știai foarte bine că, de când ne-am văzut iarna trecută, eu nu am mai avut nicio legătură cu acel băiat. Și totuși mă suni și mă bagi într-o situație de genul acesta. După ce am văzut ce ți-a făcut ție, chiar crezi că eu m-aș implica într-o astfel de poveste? De ce nu ți-ai sunat cea mai bună prietenă sau mama?Eu te-am încurajat să mergi la poliție, dar nu am vrut să mă implic și eu, pentru că îmi era teamă să nu îmi fie șters contul, să nu sară cineva asupra mea sau să pățesc și eu ceva de genul acesta. Am auzit că circulă zvonul că eu te-aș fi sunat și ți-aș fi propus bani ca să ștergi filmările și acuzațiile împotriva mea. Hai să nu mințim și să nu transmitem informații greșite. Nu am ridicat niciodată subiectul banilor și nu te-am rugat să ștergi clipurile sau acuzațiile. Te-am sunat doar ca să vorbesc cu tine normal, ca între doi oameni maturi, și să încerc să îți explic că m-a durut, ca om, să aud acele acuzații despre mine. Nu am mai avut nicio legătură cu acel băiat. Îți mulțumesc, Daniela, și știi foarte bine că nu am mai avut nicio legătură.Nici măcar nu suntem rude sau prietene apropiate ca să mă suni pe mine și să mă implici în așa ceva.Din altă sursă știu că voi lucrați împreună. De ce mă băgați pe mine la mijloc? Cu ce sunt eu vinovată că lucrați sau că ești tu șantajată?Cu ce? Pentru că am primit de două-trei ori flori? Pentru că am primit niște coliere pe care mi le puteam cumpăra și singură? Eu am apelat o singură dată la tine, Daniela, când am avut o problemă foarte mare. Știi ce ai făcut? M-ai ignorat complet.Lucrul acesta nu ți-l voi ierta niciodată: că m-ai băgat pe mine sau pe familia mea la mijloc.” a povestit Iuliana Beregoi pe Instagram.

Oare până unde va ajunge această ceartă? Noi sperăm ca autoritățile să facă lumină si CANCAN.RO rămâne cu ochii pe divele din Republica Moldova.

