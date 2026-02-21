Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile

Cea mai recentă invitată în podcastul Zvon By CANCAN, Mădălina Bellariu, a vorbit despre asemănarea dintre ea și Mădălina Ghenea. Actrița s-a regăsit de mai multe ori în situația în care să fie comparată cu celebrul model, așa că a răspuns la zvon: este deranjată de acest lucru sau nu? Toate detaliile în articol.

Mădălina Bellariu a dezbătut mai multe subiecte în cadrul acestei ediții, printre care începuturile ei în actorie, cum arată, de fapt, viața dincolo de aparițiile glam, dar a vorbit și despre comparația care o urmărește de ceva vreme: asemănarea cu Mădălina Ghenea.

Mădălina Bellariu, deranjată de comparația dintre ea și Mădălina Ghenea?

Zvonurile spun că actrița ar fi fost, de fapt, deranjată de toate aceste comparații dintre ea și Mădălina Ghenea și ar fi încercat să se rupă cumva de ele prin interpretarea unor roluri mai dure, care să o rupă de imaginea de femeie fatală a modelului. Ei bine, Mădălina Bellariu a infirmat acest zvon și a dezvăluit chiar și o întâlnire pe care a avut-o cu Mădălina Ghenea și care i-a demonstrat ce om bun este aceasta.

„Infirm. Nu există. Madalina Ghenea pentru mine e o femeie superbă. Goddess. Mi se pare foarte diferită de mine, în primul rând, 1.80. goddess. Din punctul meu de vedere, singura asemănare este că ne numim Mădălina, că am lucrat amândouă cu Paolo Sorrentino, chiar am vorbit despre asta în Londra. O cunosc personal și am ieșit în Londra împreun, așa că știu cât de caldă e și ce femeie frumoasă e. Eram la teatru în Londra când a revenit Mădălina în Londra și mi-a scris și m-a invitat să ies la club. N-aveam tocuri, mi-a zis că îmi dă tocurile ei. Da, foarte, foarte, foarte drăguță, așa că nu mă deranjează absolut deloc.”, a spus Mădălina Bellariu.

