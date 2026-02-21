Acasă » Exclusiv » Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile

Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile

De: roxana tudorescu 21/02/2026 | 18:32

Cea mai recentă invitată în podcastul Zvon By CANCAN, Mădălina Bellariu, a vorbit despre asemănarea dintre ea și Mădălina Ghenea. Actrița s-a regăsit de mai multe ori în situația în care să fie comparată cu celebrul model, așa că a răspuns la zvon: este deranjată de acest lucru sau nu? Toate detaliile în articol.

Mădălina Bellariu a dezbătut mai multe subiecte în cadrul acestei ediții, printre care începuturile ei în actorie, cum arată, de fapt, viața dincolo de aparițiile glam, dar a vorbit și despre comparația care o urmărește de ceva vreme: asemănarea cu Mădălina Ghenea. 

Mădălina Bellariu, deranjată de comparația dintre ea și Mădălina Ghenea?

Zvonurile spun că actrița ar fi fost, de fapt, deranjată de toate aceste comparații dintre ea și Mădălina Ghenea și ar fi încercat să se rupă cumva de ele prin interpretarea unor roluri mai dure, care să o rupă de imaginea de femeie fatală a modelului. Ei bine, Mădălina Bellariu a infirmat acest zvon și a dezvăluit chiar și o întâlnire pe care a avut-o cu Mădălina Ghenea și care i-a demonstrat ce om bun este aceasta. 

„Infirm. Nu există. Madalina Ghenea pentru mine e o femeie superbă. Goddess. Mi se pare foarte diferită de mine, în primul rând, 1.80. goddess. Din punctul meu de vedere, singura asemănare este că ne numim Mădălina, că am lucrat amândouă cu Paolo Sorrentino, chiar am vorbit despre asta în Londra. O cunosc personal și am ieșit în Londra împreun, așa că știu cât de caldă e și ce femeie frumoasă e. Eram la teatru în Londra când a revenit Mădălina în Londra și mi-a scris și m-a invitat să ies la club. N-aveam tocuri, mi-a zis că îmi dă tocurile ei. Da, foarte, foarte, foarte drăguță, așa că nu mă deranjează absolut deloc.”, a spus Mădălina Bellariu.

Mădălina Bellariu vorbește despre comparația dintre ea și Mădălina Ghenea
Mădălina Bellariu vorbește despre comparația dintre ea și Mădălina Ghenea

VEZI ȘI: Ce face Mădălina Ghenea săptămânal pentru a se menține în formă. Obiceul de la care nu se abate niciodată

NU RATA: Decizie de ultimă oră în cazul Mădălinei Ghenea. Ce se întâmplă cu femeia care a hărțuit-o 10 ani și a amenințat-o cu moartea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Neculai Stanciu, verdict fără milă! Oana Roman și Andreea Bălan, desființate la capitolul stil: „Nu ai voie să exiști în spațiu public dacă tu nu ești pusă la punct”
Exclusiv
Neculai Stanciu, verdict fără milă! Oana Roman și Andreea Bălan, desființate la capitolul stil: „Nu ai voie să…
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Exclusiv
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit! Avem informații și reacții în premieră: “Am rămas amici!”
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să ...
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: ...
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur”
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o ...
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Vezi toate știrile
×