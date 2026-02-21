Acasă » Știri » Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul

Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 19:08
Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul
Bani în cont

Specialiștii financiari din Marea Britanie spun care este suma recomandată pe care să o ții în cont. Ei explică de ce ar trebui să păstrăm la bancă bani puțini. Suma pe care o ținem în conturile bancare reprezintă o necesitate pentru situații neprevăzute sau cheltuieli zilnice.

Mulți oameni își păstrează în cont salariile. De obicei, lasă acolo banii lună de lună pentru a-i aduna în caz de zile negre. Cercetătorii britanici spun însă că nu este bine să ținem prea mulți bani în cont. Ziarul britanic Metro explică motivul: dacă lași o sumă mare în contul curent, mai degrabă îi pierzi în loc să îi aduni. Specialiștii spun că dacă ai în cont mai mult de 1.000 de lire sterline, adică aproximativ 5.800 de lei, pierzi bani în mod indirect.

Derek Sprawling, director financiar la Spring, a declarat pentru ziarul britanic că un cont bancar nu ar trebui să fie un loc în care să păstrezi banii, ci un spațiu de tranzit pentru ei. Acesta a aprofundat explicația spunând că nimeni nu ar avea bani cash o sumă atât de mare la un magazin și că nu are nici un folos să îi păstrăm în cont.

„Un cont curent ar trebui privit ca un instrument pentru cheltuieli zilnice, nu ca un loc pentru a stoca sume mari de bani pe termen lung. Gândește-te la contul curent ca la un portofel digital conceput pentru comoditate, nu pentru economisire. Nu ai purta 2.500 de lire în numerar la supermarket, așa că de ce să lași acești bani să stea nefolosiți într-un cont curent? Tratează-l ca pe un spațiu de tranzit pentru banii tăi, nu ca pe o destinație finală”, a declarat Derek Sprawling.

Ce sumă de bani e recomandată să păstrezi în cont

Bani în cont
Bani în cont

Experții spun că este bine să ținem în contul bancar între 3.000 și 5.800 de lei. Aceștia spun că este o sumă potrivită pentru a acoperi nevoi precum facturi sau cheltuieli neașteptate. Tot ei spun că orice sumă care este mai mare decât cea recomandată poate să fie investită în diverse moduri mai practice și mai folositoare.

„Orice sumă care depășește acest prag ar putea fi utilizată mai eficient în altă parte. Cu ratele dobânzilor pentru multe conturi curente mult sub rata inflației, fondurile suplimentare își pierd valoarea în termeni reali.”

VEZI ȘI: Ce salariu are un director de bancă. Câți bani primește lunar  

Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
Știri
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o…
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Știri
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul și ce legături are cu Trump
Digi 24
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea afacerilor SUA-Rusia. Cine a inițiat proiectul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să ...
Ce se întâmplă dacă apeși acest buton de pe tabloul electric. Un expert susține că trebuie să o faci lunar
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: ...
S-au despărțit în cel mai mare secret! Sportivul și iubita lui actriță și-au spus „Adio!”: „Sunt singur”
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
LIDL a scos o geantă de mână inspirată din căruciorul de cumpărături. Cine o poate obține gratuit
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o ...
Influencerița Daniela Costețchi, amenințată din nou! Ce a primit de la hackerul care a escrocat-o de cadouri și i-a pus un sicriu la poartă
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește ...
Mădălina Bellariu rupe tăcerea, după ce a fost comparată cu Mădălina Ghenea. Zvonul care o urmărește de ani de zile
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Bancul sfârșitului de săptămână | Prima persoană care a livrat mâncare
Vezi toate știrile
×