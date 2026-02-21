Câți bani trebuie să ții, de fapt, în contul de la bancă. Experții au dat verdictul

Specialiștii financiari din Marea Britanie spun care este suma recomandată pe care să o ții în cont. Ei explică de ce ar trebui să păstrăm la bancă bani puțini. Suma pe care o ținem în conturile bancare reprezintă o necesitate pentru situații neprevăzute sau cheltuieli zilnice.

Mulți oameni își păstrează în cont salariile. De obicei, lasă acolo banii lună de lună pentru a-i aduna în caz de zile negre. Cercetătorii britanici spun însă că nu este bine să ținem prea mulți bani în cont. Ziarul britanic Metro explică motivul: dacă lași o sumă mare în contul curent, mai degrabă îi pierzi în loc să îi aduni. Specialiștii spun că dacă ai în cont mai mult de 1.000 de lire sterline, adică aproximativ 5.800 de lei, pierzi bani în mod indirect.

Derek Sprawling, director financiar la Spring, a declarat pentru ziarul britanic că un cont bancar nu ar trebui să fie un loc în care să păstrezi banii, ci un spațiu de tranzit pentru ei. Acesta a aprofundat explicația spunând că nimeni nu ar avea bani cash o sumă atât de mare la un magazin și că nu are nici un folos să îi păstrăm în cont.

„Un cont curent ar trebui privit ca un instrument pentru cheltuieli zilnice, nu ca un loc pentru a stoca sume mari de bani pe termen lung. Gândește-te la contul curent ca la un portofel digital conceput pentru comoditate, nu pentru economisire. Nu ai purta 2.500 de lire în numerar la supermarket, așa că de ce să lași acești bani să stea nefolosiți într-un cont curent? Tratează-l ca pe un spațiu de tranzit pentru banii tăi, nu ca pe o destinație finală”, a declarat Derek Sprawling.

Ce sumă de bani e recomandată să păstrezi în cont

Experții spun că este bine să ținem în contul bancar între 3.000 și 5.800 de lei. Aceștia spun că este o sumă potrivită pentru a acoperi nevoi precum facturi sau cheltuieli neașteptate. Tot ei spun că orice sumă care este mai mare decât cea recomandată poate să fie investită în diverse moduri mai practice și mai folositoare.

„Orice sumă care depășește acest prag ar putea fi utilizată mai eficient în altă parte. Cu ratele dobânzilor pentru multe conturi curente mult sub rata inflației, fondurile suplimentare își pierd valoarea în termeni reali.”

