Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul

Vești bune pentru românii cu rate la bancă. Banca Națională a României a anunțat o nouă scădere a indicilor de referință care influențează direct costul creditelor în lei.

Chiar dacă ajustările sunt mici, acestea pot aduce o ușoară reducere a ratelor lunare pentru cei care au împrumuturi cu dobândă variabilă, într-un context economic în care orice diminuare a costurilor financiare contează.

Vești bune pentru românii cu rate la bancă

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât marți, 10 februarie, la 5,84%, față de 5,85% înregistrat în ședința precedentă. Datele publicate de Banca Națională a României arată o ajustare modestă, dar relevantă pentru cei care au împrumuturi legate de acest indicator.

ROBOR, prescurtare pentru Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata la care băncile comerciale se împrumută între ele pentru a-și acoperi necesarul de lichiditate. Indicatorul este calculat zilnic, pe baza mediei aritmetice a cotațiilor de dobândă furnizate de zece bănci selectate de BNR, și influențează direct costul creditelor cu dobândă variabilă din piața locală.

Și ROBOR la șase luni, folosit în special pentru creditele ipotecare în lei, a înregistrat o scădere, ajungând la 5,90%, de la 5,92% în ziua anterioară. Ambele evoluții indică o ușoară relaxare a condițiilor de finanțare din sistemul bancar.

În paralel, IRCC – Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, introdus prin OUG 19/2019 și utilizat pentru creditele noi acordate populației – se situează în prezent la 5,68% pe an. Spre deosebire de ROBOR, IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor efective din piață și se actualizează trimestrial, ceea ce îl face mai stabil și mai puțin volatil.

BNR a făcut anunțul

Conform Digi, analistul economic Adrian Negrescu explică faptul că diminuarea ROBOR semnalează o creștere a lichidității în sistemul bancar.

„Scăderea indicelui ROBOR la trei luni înseamnă practic că există mai multă lichiditate în piața bancară. Altfel spus, băncile au la dispoziție mai mulți bani, iar asta reflectă faptul că nu mai investesc foarte mult în credite pentru populație, în credite pentru firme, în alte inițiative menite să le aducă profit.”, relatează acesta.

Totodată, Negrescu subliniază că efectele pentru debitorii cu credite legate de ROBOR sunt vizibile, dar reduse ca impact financiar.

„Din această perspectivă, cei care au credite cu dobânda ROBOR beneficiază de o ieftinire a ratelor, una foarte mică, nu foarte mare, de câteva zeci de lei în funcție de credit și asta doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă, nu a celor cu dobândă fixă. De ce? Pentru că dobândă fixă înseamnă că costurile rămân aceleași pe toată durata acestei oferte promoționale din partea băncilor”, adaugă analistul.

CITEŞTE ŞI: BNR, avertisment pentru românii care au bani la bănci. Ce se va întâmpla în 2026

Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care face valuri