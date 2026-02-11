Acasă » Știri » Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul

Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul

De: David Ioan 11/02/2026 | 10:50
Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul
Vești bune pentru românii cu rate la bancă. BNR a făcut anunțul

Vești bune pentru românii cu rate la bancă. Banca Națională a României a anunțat o nouă scădere a indicilor de referință care influențează direct costul creditelor în lei.

Chiar dacă ajustările sunt mici, acestea pot aduce o ușoară reducere a ratelor lunare pentru cei care au împrumuturi cu dobândă variabilă, într-un context economic în care orice diminuare a costurilor financiare contează.

Vești bune pentru românii cu rate la bancă

Indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât marți, 10 februarie, la 5,84%, față de 5,85% înregistrat în ședința precedentă. Datele publicate de Banca Națională a României arată o ajustare modestă, dar relevantă pentru cei care au împrumuturi legate de acest indicator.

ROBOR, prescurtare pentru Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata la care băncile comerciale se împrumută între ele pentru a-și acoperi necesarul de lichiditate. Indicatorul este calculat zilnic, pe baza mediei aritmetice a cotațiilor de dobândă furnizate de zece bănci selectate de BNR, și influențează direct costul creditelor cu dobândă variabilă din piața locală.

Și ROBOR la șase luni, folosit în special pentru creditele ipotecare în lei, a înregistrat o scădere, ajungând la 5,90%, de la 5,92% în ziua anterioară. Ambele evoluții indică o ușoară relaxare a condițiilor de finanțare din sistemul bancar.

În paralel, IRCC – Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, introdus prin OUG 19/2019 și utilizat pentru creditele noi acordate populației – se situează în prezent la 5,68% pe an. Spre deosebire de ROBOR, IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor efective din piață și se actualizează trimestrial, ceea ce îl face mai stabil și mai puțin volatil.

BNR a făcut anunțul

Conform Digi, analistul economic Adrian Negrescu explică faptul că diminuarea ROBOR semnalează o creștere a lichidității în sistemul bancar.

„Scăderea indicelui ROBOR la trei luni înseamnă practic că există mai multă lichiditate în piața bancară. Altfel spus, băncile au la dispoziție mai mulți bani, iar asta reflectă faptul că nu mai investesc foarte mult în credite pentru populație, în credite pentru firme, în alte inițiative menite să le aducă profit.”, relatează acesta.

Totodată, Negrescu subliniază că efectele pentru debitorii cu credite legate de ROBOR sunt vizibile, dar reduse ca impact financiar.

„Din această perspectivă, cei care au credite cu dobânda ROBOR beneficiază de o ieftinire a ratelor, una foarte mică, nu foarte mare, de câteva zeci de lei în funcție de credit și asta doar în cazul creditelor cu dobândă variabilă, nu a celor cu dobândă fixă. De ce? Pentru că dobândă fixă înseamnă că costurile rămân aceleași pe toată durata acestei oferte promoționale din partea băncilor”, adaugă analistul.

CITEŞTE ŞI: BNR, avertisment pentru românii care au bani la bănci. Ce se va întâmpla în 2026

Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care face valuri

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi în rulotă
Știri
Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi…
Zodiile care sunt de neoprit în 2026. Nimic nu le poate sta în cale
Știri
Zodiile care sunt de neoprit în 2026. Nimic nu le poate sta în cale
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun...
Ce nu trebuie să ții lângă routerul Wi-Fi pentru a nu încetini conexiunea
Gandul.ro
Ce nu trebuie să ții lângă routerul Wi-Fi pentru a nu încetini conexiunea
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
Digi24
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de acesta după ce au câştigat „Asia Express“
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Oase de la Power Couple? CRBL a povestit cum a fost „trădat“ de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
Promotor.ro
Scandal uriaș! Fabrică rusească de tunuri, dotată cu tehnologie din UE
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Cum evităm invazia rusă? Planul NATO și experimentul din România
go4it.ro
Cum evităm invazia rusă? Planul NATO și experimentul din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Ce nu trebuie să ții lângă routerul Wi-Fi pentru a nu încetini conexiunea
Gandul.ro
Ce nu trebuie să ții lângă routerul Wi-Fi pentru a nu încetini conexiunea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei ...
Noi descoperiri în cazul celor șase crime care au îngrozit Bulgaria. Ce indică rezultatele autopsiei bărbaților găsiţi morţi în rulotă
Zodiile care sunt de neoprit în 2026. Nimic nu le poate sta în cale
Zodiile care sunt de neoprit în 2026. Nimic nu le poate sta în cale
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
„EXCLUSIV RAPID” după CFR – Rapid 1-1, cu Alexandru Ioniță!
Alertă medicală în București. Boala care a făcut ravagii și a ucis 5 oameni
Alertă medicală în București. Boala care a făcut ravagii și a ucis 5 oameni
Influenceri români, arestați în Rusia! Motivul pentru care au primit o interdicție de 50 de ani în ...
Influenceri români, arestați în Rusia! Motivul pentru care au primit o interdicție de 50 de ani în țara lui Putin: „Știu unde ai fost”
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui ...
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: „Nu înțeleg de ce a plecat cu mașina veche”
Vezi toate știrile
×