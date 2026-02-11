Beef-urile momentului pe TikTok: Bisoi, Andreea Bostănică și Călinacho au pus internetul pe jar

Deși 2026 abia a început, internetul deja numără câteva scandaluri memorabile, unele dintre ele extrem de neașteptate. CANCAN.RO a adunat unele dintre cele mai comentate beef-uri ale momentului, scandaluri care au împărțit publicul în tabere și au ținut algoritmul în priză. Și suntem abia în Februarie!

În 2026, certurile nu se mai fac prin declarații oficiale, ci voalat, prin melodii postate, comentarii fără direcție sau prin asmuțirea fanilor din secțiunea de comentarii. Un lucru e cert: algoritmul adoră drama și împinge orice „beef” până când devine viral. Chiar dacă unele scandaluri sunt atât de subtile încât par să nu existe, în online nimic nu rămâne neobservat. Iar CANCAN.RO a pus cap la cap mesajele, apropourile și „hate-ul” care fac reach-ul mai savuros.

Războiul trapperilor

Rava și Cercel au ajuns în centrul unui scandal care a pornit din muzică și s-a mutat rapid în online. Totul ar fi început după ce Cercel a lansat o piesă alături de mai mulți artiști, piesă în care fanii au identificat imediat un „diss” clar la adresa lui Rava, adică l-a atacat voalat. Replica nu a întârziat să apară: Rava a reacționat pe Instagram, printr-un story, iar Cercel i-a răspuns la rândul lui, tot online. Fără să se atace direct, cei doi au aruncat săgeți prin versuri și mesaje cu subînțeles, suficient cât internetul să explodeze. Subiectul a fost preluat rapid de creatorii de conținut din zona trap, care au analizat piesa vers cu vers și au confirmat că nu e vorba de o simplă coincidență. De aici, conflictul a escaladat: reacții, interpretări, live-uri și comentarii, în timp ce niciunul dintre cei doi nu a ieșit public să lămurească situația.

Reginele online-ului își dispută coroana

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a reizbucnit în forță după ce Andreea a atacat-o dur pe rivala sa în timpul unui live pe TikTok. Fără să-i rostească numele, Bostănică a lansat o serie de jigniri legate de aspectul fizic, inteligență și succesul Iulianei, sugerând că aceasta ar fi geloasă pe viața și cariera ei și mergând până la a o numi „analfabetă”.

„Eu zic adevărul. Are corp de copil nedezvoltat, zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sala. Eu nu o insult, eu îi urez tot binele din lume. Îmi e milă de ea, de ceea ce va urma să se întâmple. Sper să nu te stresezi, că și așa ai trei fire de păr pe cap. Eu trăiesc visul tău cel mai mare. Cel mai mare vis al tău este viața pe care eu o duc. Normal că nu ma halești, normal că mă urăști. Asta e vistul tău, să ai și tu comentarii în engleză, să te urmărească englezii, când colo, eu sunt cunoscută pe internațional, nu tu. Și ăsta e doar începutul. Invidia este boală grea. Tu nu știi nici engleza, analfabeto. Mergi și fă un curs de engleză. Sora ta cică știe engleza, dar nu a auzit-o nimeni să vorbească. Poate pe silabe vorbește, tu nici pe silabe nu vorbești. Doamne ferește, să ai 20 de ani și să nu știi o propoziție în engleză, să duci un dialog. Deci mi se pare… Trebuie să vorbesc mai mult în română pentru că am uitat că ea nu știe engleza”, a spus Andreea Bostănică.

Declarațiile au stârnit rapid reacții în online, mai ales că rivalitatea dintre cele două durează de ani buni. În timp ce Andreea a ales atacul frontal, Iuliana Beregoi a răspuns într-un mod complet diferit: de pe scena unui concert, fără să intre în conflict direct, le-a transmis fanilor un mesaj despre valori, familie și faptul că lucrurile materiale nu definesc un om.

”Cu toții ați observat că pe TikTok se promovează lucrurile materiale, din păcate. Eu vreau să-mi promiteți că niciodată nu veți pune preț pe lucrurile materiale și o să puneți preț pe iubirea adevărată, pe familie și pe prieteni, promiteți?”, a fost mesajul Iulianei Beregoi.

Scandal „de dragul algoritmului”?

Anunțată inițial ca o despărțire „matură”, ruptura dintre Bisoi și Andrei Mocioiu a devenit rapid material pentru un adevărat serial online: Bisoi a apărut pe TikTok ca să liniștească zvonurile și să spună că nu e vorba de scandal, iar Mocioiu a vorbit despre dorința de a merge pe cont propriu, însă fanii n-au fost deloc convinși, mai ales după ce în comentarii a explodat teoria că totul ar fi fost, de fapt, o mișcare de marketing:„În beef-ul cu Mocioiu și Bisoi cred că a fost vorba doar de marketing. După ce Bisoi a postat pe YouTube un clip în care a vorbit foarte urât despre Mocioiu, la scurt timp a anunțat că s-au împăcat.”, au remarcat internauții, punând sub semnul întrebării sinceritatea mesajelor acestora.

Calinacho, fosta și cel mai bun prieten

Scandalul din jurul lui Calinacho a luat o turnură neașteptată după ce, recent, Cristina Ivone, fosta sa iubită, care declară de de 8 ani de zile este îndrăgostită de el, a postat două clipuri pe TikTok alături de Ghosty Punk, cel mai bun prieten și colaborator apropiat al lui Calinacho. Pe fundalul clipurilor rula o piesă interpretată imediat de fani ca având mesaj, iar de aici lucrurile au explodat. Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, iar mulți urmăritori au vorbit deschis despre o posibilă „trădare” din partea lui Ghosty, mai ales în contextul în care Cristina Ivone a recunoscut în trecut că l-a iubit pe Calinacho și că relația lor a fost una intensă.

