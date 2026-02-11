Acasă » Știri » Beef-urile momentului pe TikTok: Bisoi, Andreea Bostănică și Călinacho au pus internetul pe jar

Beef-urile momentului pe TikTok: Bisoi, Andreea Bostănică și Călinacho au pus internetul pe jar

De: Veronica Mavrodin 11/02/2026 | 12:18
Beef-urile momentului pe TikTok: Bisoi, Andreea Bostănică și Călinacho au pus internetul pe jar
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Deși 2026 abia a început, internetul deja numără câteva scandaluri memorabile, unele dintre ele extrem de neașteptate. CANCAN.RO a adunat unele dintre cele mai comentate beef-uri ale momentului, scandaluri care au împărțit publicul în tabere și au ținut algoritmul în priză. Și suntem abia în Februarie!

În 2026, certurile nu se mai fac prin declarații oficiale, ci voalat, prin melodii postate, comentarii fără direcție sau prin asmuțirea fanilor din secțiunea de comentarii. Un lucru e cert: algoritmul adoră drama și împinge orice „beef” până când devine viral. Chiar dacă unele scandaluri sunt atât de subtile încât par să nu existe, în online nimic nu rămâne neobservat. Iar CANCAN.RO a pus cap la cap mesajele, apropourile și „hate-ul” care fac reach-ul mai savuros.

Războiul trapperilor

Rava și Cercel au ajuns în centrul unui scandal care a pornit din muzică și s-a mutat rapid în online. Totul ar fi început după ce Cercel a lansat o piesă alături de mai mulți artiști, piesă în care fanii au identificat imediat un „diss” clar la adresa lui Rava, adică l-a atacat voalat. Replica nu a întârziat să apară: Rava a reacționat pe Instagram, printr-un story, iar Cercel i-a răspuns la rândul lui, tot online. Fără să se atace direct, cei doi au aruncat săgeți prin versuri și mesaje cu subînțeles, suficient cât internetul să explodeze. Subiectul a fost preluat rapid de creatorii de conținut din zona trap, care au analizat piesa vers cu vers și au confirmat că nu e vorba de o simplă coincidență. De aici, conflictul a escaladat: reacții, interpretări, live-uri și comentarii, în timp ce niciunul dintre cei doi nu a ieșit public să lămurească situația.

Reginele online-ului își dispută coroana

Scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi a reizbucnit în forță după ce Andreea a atacat-o dur pe rivala sa în timpul unui live pe TikTok. Fără să-i rostească numele, Bostănică a lansat o serie de jigniri legate de aspectul fizic, inteligență și succesul Iulianei, sugerând că aceasta ar fi geloasă pe viața și cariera ei și mergând până la a o numi „analfabetă”.

„Eu zic adevărul. Are corp de copil nedezvoltat, zici că e un băiat de 14 ani care a început să facă sala. Eu nu o insult, eu îi urez tot binele din lume. Îmi e milă de ea, de ceea ce va urma să se întâmple. Sper să nu te stresezi, că și așa ai trei fire de păr pe cap.

Eu trăiesc visul tău cel mai mare. Cel mai mare vis al tău este viața pe care eu o duc. Normal că nu ma halești, normal că mă urăști. Asta e vistul tău, să ai și tu comentarii în engleză, să te urmărească englezii, când colo, eu sunt cunoscută pe internațional, nu tu. Și ăsta e doar începutul.

Invidia este boală grea. Tu nu știi nici engleza, analfabeto. Mergi și fă un curs de engleză. Sora ta cică știe engleza, dar nu a auzit-o nimeni să vorbească. Poate pe silabe vorbește, tu nici pe silabe nu vorbești. Doamne ferește, să ai 20 de ani și să nu știi o propoziție în engleză, să duci un dialog. Deci mi se pare… Trebuie să vorbesc mai mult în română pentru că am uitat că ea nu știe engleza”, a spus Andreea Bostănică.

Declarațiile au stârnit rapid reacții în online, mai ales că rivalitatea dintre cele două durează de ani buni. În timp ce Andreea a ales atacul frontal, Iuliana Beregoi a răspuns într-un mod complet diferit: de pe scena unui concert, fără să intre în conflict direct, le-a transmis fanilor un mesaj despre valori, familie și faptul că lucrurile materiale nu definesc un om.

”Cu toții ați observat că pe TikTok se promovează lucrurile materiale, din păcate. Eu vreau să-mi promiteți că niciodată nu veți pune preț pe lucrurile materiale și o să puneți preț pe iubirea adevărată, pe familie și pe prieteni, promiteți?”, a fost mesajul Iulianei Beregoi.

Scandal „de dragul algoritmului”?

Anunțată inițial ca o despărțire „matură”, ruptura dintre Bisoi și Andrei Mocioiu a devenit rapid material pentru un adevărat serial online: Bisoi a apărut pe TikTok ca să liniștească zvonurile și să spună că nu e vorba de scandal, iar Mocioiu a vorbit despre dorința de a merge pe cont propriu, însă fanii n-au fost deloc convinși, mai ales după ce în comentarii a explodat teoria că totul ar fi fost, de fapt, o mișcare de marketing:„În beef-ul cu Mocioiu și Bisoi cred că a fost vorba doar de marketing. După ce Bisoi a postat pe YouTube un clip în care a vorbit foarte urât despre Mocioiu, la scurt timp a anunțat că s-au împăcat.”, au remarcat internauții, punând sub semnul întrebării sinceritatea mesajelor acestora.

Calinacho, fosta și cel mai bun prieten

Scandalul din jurul lui Calinacho a luat o turnură neașteptată după ce, recent, Cristina Ivone, fosta sa iubită, care declară de de 8 ani de zile este îndrăgostită de el, a postat două clipuri pe TikTok alături de Ghosty Punk, cel mai bun prieten și colaborator apropiat al lui Calinacho. Pe fundalul clipurilor rula o piesă interpretată imediat de fani ca având mesaj, iar de aici lucrurile au explodat. Secțiunea de comentarii a fost luată cu asalt, iar mulți urmăritori au vorbit deschis despre o posibilă „trădare” din partea lui Ghosty, mai ales în contextul în care Cristina Ivone a recunoscut în trecut că l-a iubit pe Calinacho și că relația lor a fost una intensă.

VEZI ȘI: Actorul român care a jucat în producția lui Morgan Freeman, dezvăluiri din spatele culiselor: “A fost o mare nebunie!”

VEZI ȘI: Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Știri
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii…
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Știri
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii…
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
Mediafax
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun...
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe...
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum folosește Putin biserica pentru a controla Moldova
Digi24
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa României. Cum...
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în...
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
Digi 24
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui...
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Digi24
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați găsiți morți nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile....
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști dacă ai sub 0,40 mg/l
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce valoare alcoolul la volan devine infracțiune și ce riști...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
go4it.ro
Oferte MyCLUB la Auchan: Electronice la preț redus acum
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată carnea
Gandul.ro
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru un grătar gustos și sănătos. În ce trebuie marinată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am ...
Geanina Ilieș vorbește despre cea mai grea perioadă. Episodul care i-a marcat profund familia: „Am trecut printr-o cumpănă foarte mare”
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. ...
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte ca mașina lui să cauzeze accidentul mortal din Iași. Martorii rup tăcerea
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii ...
Dan Negru s-a dus să își plătească taxele, dar a avut parte de o surpriză neplăcută: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi”
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Compania internațională care va da afară până la 6.000 de angajaţi! Și românii vor fi afectați
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă
Vezi toate știrile
×