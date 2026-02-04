Acasă » Știri » Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care face valuri

Românii care își achită taxele pot primi banii înapoi. O bancă din țară lansează o ofertă care face valuri

De: Anca Chihaie 04/02/2026 | 11:00
Românii care își achită la timp taxele și impozitele locale pot avea parte, în această primăvară, de un beneficiu financiar neașteptat. Exim Banca Românească a anunțat lansarea unei noi campanii promoționale care îi recompensează pe contribuabilii ce aleg să își plătească obligațiile fiscale cu cardul de credit, oferindu-le nu doar posibilitatea de a achita sumele în rate fără dobândă, ci și șansa de a primi banii înapoi.

Campania se desfășoară în intervalul 2 februarie – 31 martie 2026 și vizează deținătorii Cardurilor Deștept Mastercard Standard și Cardurilor Deștept Mastercard Gold. Oferta este valabilă atât pentru clienții existenți ai băncii, cât și pentru persoanele care decid să solicite un card de credit Exim Banca Românească în perioada promoției.

Mecanismul campaniei este simplu și gândit pentru a încuraja plata electronică a taxelor și impozitelor locale. Contribuabilii pot achita aceste sume cu cardul de credit, iar ulterior pot transforma tranzacțiile în rate fără dobândă, folosind serviciile puse la dispoziție de bancă. Toți clienții care folosesc această facilitate sunt înscriși automat într-o tragere la sorți organizată la finalul campaniei.

În cadrul acestei tombole vor fi acordate 10 premii, fiecare reprezentând contravaloarea taxelor și impozitelor achitate, în limita unui plafon de 1.500 de lei pentru fiecare câștigător. Practic, participanții au posibilitatea de a-și recupera integral sau parțial sumele plătite către bugetele locale, în funcție de valoarea obligațiilor fiscale achitate cu cardul.

Un aspect important al campaniei îl reprezintă flexibilitatea modalităților de conversie a plăților în rate fără dobândă. Clienții pot alege fie activarea automată a serviciului de plată în rate, fie conversia tranzacțiilor prin intermediul Call Center-ului băncii. Numărul de rate disponibile diferă în funcție de valoarea tranzacției efectuate.

Pentru sumele cuprinse între 200 și 799 de lei, plata poate fi împărțită în trei rate, indiferent de metoda de activare aleasă. Tranzacțiile între 800 și 1.999 de lei pot fi convertite în trei sau șase rate prin Call Center, respectiv în șase rate prin activarea automată. În cazul plăților care depășesc 2.000 de lei, clienții pot opta pentru trei, șase sau 12 rate prin Call Center, în timp ce activarea automată permite conversia directă în 12 rate fără dobândă.

Pe lângă avantajele punctuale ale campaniei, Exim Banca Românească promovează Cardul Deștept ca un instrument de plată adaptat nevoilor actuale ale consumatorilor. Programul Rate Deștepte permite plata cumpărăturilor de minimum 200 de lei în până la 12 rate fără dobândă și fără comision de activare, la comercianți din țară și din străinătate. Sunt excluse anumite tipuri de tranzacții, precum transferurile de bani, serviciile de tip money send, top-up sau plățile către comercianți din domeniul criptomonedelor.

