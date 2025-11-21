Moșu’ Doroftei, cu fresh fade! S-a aranjat la frizerul viral pe TikTok

Cu capul în piept, exact ca Raging Bull, Leonard Doroftei pășește atent printre sutele de mașini parcate pe la Piața Floreasca, într-o direcție necunoscută. Zici că are duel cu vreun adversar misterios, iar CANCAN.RO e pe fază! Chill, că nu s-a lăsat cu bătaie, ci doar cu o ”păruială”. Mai precis la frizerie. Și nu orice frizerie, ci chiar a celebrului frizer Adam, care a creat isterie pe TikTok cu clipurile lui.

Frizerul Adam continuă să tundă celebrități pe bandă! Se vede că cel mai recent client faimos care i-a trecut pragul este chiar Leonard Doroftei. Moșu` se respectă! Cum se derulează tunsul vedeți din imaginile exclusive.

Moșu` stă cuminte pe scaun și așteaptă inevitabilul. N-ar fi de mirare ca Doroftei să bage o eschivă când se apropie Adam cu mașina de tuns de capul lui. Reflexele de boxer nu dispar așa ușor. Doroftei stă pe telefon, privește în oglindă ce-i face Adam în cap și uneori mai încruntă sprânceana, probabil mulțumit că încă are un aspect fioros, ca pe vremuri în ring.

În schimb, Adam e la fel de calm și profesionist ca la orice client, nu e deloc intimidat de fostul campion de box.

Doroftei iese pe interval la frizerul Adam

La frizerie e ca la dentist, clientul când se așează e ca și anesteziat, nu mai crâcnește, motiv pentru care la saloane de multe ori femeile asistă cu lacrimi în ochi în timp ce angajatele le masacrează podoaba capilară, după care victimele mai și achită senin sume colosale pentru catastrofele pe care le-au suportat, și pe care trebuie să le repare cu sume probabil și mai mari, îndurând inevitabilul ”Vai, dar cine v-a lucrat aici?”.

Nu e și cazul lui Adam, care nu dă chix niciodată. Concluzia e că Doroftei poate să meargă fără probleme acasă la soția lui, Monica, ferchezuit ca la carte. La vârsta asta, un tuns bine executat îți crește stima de sine mai mult decât un lifting facial la femei.

Cu excepția lui Nuțu Cămătaru, o altă vedetă care a intrat de bunăvoie pe mâinile lui Adam. În cazul său, nu un tuns îi crește stima de sine, ci stima de sine crește din proprie inițiativă, ca să nu o dea Nuțu la leu.

