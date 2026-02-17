Acasă » Știri » Ce salariu are un director de bancă. Câți bani primește lunar

De: Irina Vlad 17/02/2026 | 18:26
O carieră bancară în România poate să le ofere angajaților stabilitate și posibilități de avansare și evoluție. Salariul din sectorul bancar nu este deloc de neglijat, însă foarte puțină lume știe cât încasează lunar un director de bancă. 

La fel ca în aproape toate domeniile, persoanele care lucrează în sistemul bancar au salarii diferite, în funcție de pregătire, studii, vechime, postul pe care îl ocupă în ierarhia în companiei. De asemenea, o parte dintre angajați primesc prime și bonusuri salariale, în funcție de performanțe și rezultate.

Ce salariu încasează un director de bancă

Competențele digitale banking, certificări în analiza financiară, competențe în folosirea instrumentelor moderne de raportare și experiența influențează enorm veniturile angajaților din domeniul bancar.

Spre exemplu, un ofițer bancar încasează aproximativ 4.000 de lei net/lună, în timp ce salariul unui analist pleacă de la 5.000 de lei/net/lună. Un operator de ghișeu are un salariu variabil cuprins între 500-600 de euro, pe când o secretară ajunge să câștige lunar între 400-600 de euro.

În funcție de banca la care lucrează, salariu unui director de sucursală pornește de la 7.000 de lei/net. În plus față de salariul de bază, angajații din domeniul bancar beneficiază și de bonusuri de performanță, traininguri de specializare, asigurări de sănătate și pensii private.

„Veniturile din domeniul bancar variază în funcție de poziție, nivelul de calificare și experiență. Pentru pozițiile entry-level, cum ar fi ofițerii de cont sau casierii, salariile ajung în medie la 3.800 de lei net lunar, însă pentru roluri specializate sau de management, cum ar fi analiștii financiari sau directorii de sucursală, câștigurile depășesc 5.000 de lei net lunar”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din țară.

Ce salarii au angajații de la Penny în 2026. Cât primesc lunar cu tot cu bonuri de masă și bonusuri

Cât câștigă o bonă thailandeză în București, în 2026? Câți bani primește, în funcție de regimul de lucru: live-in sau extern

