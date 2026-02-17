Unde a fost găsit Sebi, băiatul de doar 4 ani dispărut în Someș! Trupul lui a apărut după o lună de căutări

După aproape o lună de căutări continue, echipele de intervenție au reușit să găsească trupul neînsuflețit al lui Sebi, copilul de patru ani dispărut în Someșul Mic la finalul lunii ianuarie.

Descoperirea a fost făcută marți, 17 februarie, în jurul orei 11.20, în timpul operațiunilor de căutare desfășurate de pompieri împreună cu structurile de ordine publică.

Unde a fost găsit Sebi, băiatul de doar 4 ani dispărut în Someș

Incidentul tragic a avut loc pe 23 ianuarie, atunci când băiatul, aflat la joacă împreună cu verișorul său de cinci ani, s-a apropiat de malul râului. Gheața s-a rupt sub greutatea lor, iar cei doi minori au căzut în apă.

Deși echipele de salvare au intervenit rapid, doar unul dintre copii a putut fi recuperat în viață în acea zi.

Rudele băieţelului sunt profund îndurerate și susțin că intervenția inițială ar fi putut fi mai eficientă. Familia consideră că băiatul ar fi avut o șansă în plus dacă resursele ar fi fost mobilizate mai rapid.

„În prima zi, ne-a trimis un singur scafandru şi ăla nu a fost echipat corespunzător să se scufunde. Că, până nu îl scoate apa, nu pot face nimic. Păi aşteptăm să îl scoată apa afară?”, a declarat Florin, unchiul copilului.

Trupul lui a apărut după o lună de căutări

La căutări au participat nu doar pompierii și polițiștii, ci și numeroși voluntari veniți din diferite zone ale țării. Eforturile au fost îngreunate de temperaturile scăzute, de curenții puternici și de vizibilitatea redusă din apă, ceea ce a prelungit considerabil durata operațiunilor.

Potrivit autorităților, trupul găsit în Someșul Mic corespunde semnalmentelor minorului dispărut.

„Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11.20, în contextul căutărilor efectuate în vederea identificării minorului dispărut în data de 23 ianuarie a.c., alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, respectiv Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, a fost găsit de către pompieri trupul unui minor ce ar putea corespunde semnalmentelor persoanei dispărute.”

În prezent, oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

CITEŞTE ŞI: Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă

Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc