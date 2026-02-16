Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc

Răzvan Grecu, un tânăr din Lugoj, și-a pierdut viața la doar 26 de ani, în urma unui infarct miocardic. Evenimentul tragic a șocat întreaga comunitate.

Răzvan era cunoscut ca un șofer de camion pasionat, un tânăr apreciat de cei din jur și fără probleme de sănătate cunoscute, ceea ce a făcut ca vestea morții sale să fie cu atât mai greu de acceptat.

Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani

Potrivit apropiaților, Răzvan Grecu își îndeplinea visul din copilărie, acela de a conduce camioane. Tânărul era dedicat meseriei sale și se remarca prin seriozitate și respect față de cei cu care lucra.

Mai mult, prietenii săi afirmă că acesta își iubea vehiculul și că investise mult timp și efort pentru a deveni un profesionist în domeniu.

Moartea sa fulgerătoare, produsă vineri, 13 februarie, a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate care încearcă să înțeleagă cum un tânăr aparent sănătos poate suferi un infarct la o vârstă atât de fragedă.

Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om aflat la început de drum, cu planuri și aspirații, care nu dădea niciun semn că ar avea probleme medicale. De asemenea, mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după aflarea veștii.

Apropiații sunt în stare de șoc

Un prieten apropiat a transmis un mesaj emoționant:

„Am aflat cu tristețe fără margini de pierderea unui coleg si prieten Răzvan Grecu. De azi înainte nu-l vom mai caută la telefon sau acasă. De azi înainte îl vom caută doar în inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai plecă niciodată. Odihnească-se în pace! Ai plecat mult prea devreme dintre noi.”

Totodată, un alt prieten a vorbit despre pasiunea lui Răzvan pentru camioane și despre caracterul său:

„Copilul ăsta trăia pentru camioane, respira pentru camioane, visa doar camioane și conducea camioane ca și cum doar meseria asta ar exista pe pământ. Am vorbit de multe ori la telefon, un tânăr foarte civilizat, respectuos și cu mult bun simt… Ți-ai dorit mai mult decât toți să fii unul de-al nostru și ai fost cel mai bun dintre noi! Condoleanțe familiei! Am pielea de găină, încă nu cred că s-a întâmplat asta.”

În ultimul timp, tot mai mulți tineri își pierd viața din cauza unor afecțiuni grave, în special din cauza infarctului.

Dispariția lui Răzvan Grecu reprezintă o lovitură dureroasă pentru familia şi prietenii acestuia, dar şi pentru întreaga comunitate din Lugoj. Cu inimile răvăşite de durere, cei dragi se pregătesc acum să îl conducă pe ultimul drum.

