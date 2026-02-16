Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde

Dragă cititorule, astăzi, CANCAN.RO ţi-a pregătit un test de perspicacitate inedit, perfect pentru a-ţi testa abilităţile de observare. În fața ta se află două imagini aproape identice cu un bărbat pe covorul roșu, însă trei detalii au fost schimbate subtil.

Provocarea este să le descoperi pe toate și să vezi cât de bine îți funcționează concentrarea vizuală. Atenţie! Timpul este limitat.

Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini

La prima vedere, puzzle-ul pare simplu: două imagini puse una lângă alta, aparent identice. Totuși, dificultatea apare atunci când trebuie să încetinești ritmul și să observi detalii pe care ochiul le ignoră în mod obișnuit.

În acest exercițiu, imaginile sunt perfect aliniate, dar trei elemente diferă între ele, iar tu ai la dispoziție 91 de secunde pentru a le identifica. Deși pare un timp generos, presiunea limitei îl transformă într-un test real al atenției.

Pentru a reuși, este important să analizezi scena metodic, nu să te grăbești. Gândește-te la acest puzzle ca la un antrenament vizual, menit să îți îmbunătățească observația. Diferențele pot apărea în haine, obiectele din fundal, umbre, forme sau în mici variații de culoare.

Timpul este de maxim 91 de secunde

Dacă simți că te blochezi, poți încerca să împarți imaginea în zone mai mici, să verifici dacă există elemente care nu respectă simetria sau să iei o scurtă pauză pentru a-ți „reseta” privirea. Timpul trece repede, iar cele 91 de secunde se scurg înainte să îți dai seama.

Dacă ai găsit toate cele trei diferențe, felicitări – înseamnă că ai o atenție excelentă. Dacă nu, iată soluţia:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

