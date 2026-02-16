Acasă » Știri » ANM anunță oscilații neobișnuite de temperatură până pe 1 martie. Cum o să fie vremea

ANM anunță oscilații neobișnuite de temperatură până pe 1 martie. Cum o să fie vremea

De: Andreea Stăncescu 16/02/2026 | 17:37
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru intervalul 16 februarie – 1 martie 2026, iar specialiștii anunță o perioadă marcată de oscilații termice, episoade de răcire accentuată și precipitații frecvente în aproape toate regiunile țării.

La nivel general, începutul intervalului va aduce o ușoară încălzire, cu maxime care vor urca treptat spre 6-10 grade Celsius. Totuși, între 20 și 22 februarie, valorile vor scădea din nou, în unele zone până aproape de pragul de îngheț. După această perioadă rece, finalul lunii februarie va fi caracterizat de o revenire treptată a temperaturilor, maximele apropiindu-se de 10-11 grade în sud și vest. Minimele vor rămâne negative în prima parte, coborând local sub -6 grade, apoi vor crește ușor spre finalul intervalului.

În regiunile vestice, precum Crișana și Transilvania, vremea va fi relativ similară, cu maxime de aproximativ 5 grade la început, urmate de o răcire temporară și apoi o încălzire treptată. În Maramureș, nopțile vor fi mai reci, cu temperaturi ce pot ajunge până la -8 grade, în timp ce zilele vor rămâne modeste din punct de vedere termic.

Moldova va traversa una dintre cele mai reci perioade, cu temperaturi diurne care vor oscila între -2 și 4 grade și minime care pot coborî spre -10 grade. În Dobrogea și Muntenia, variațiile vor fi mai accentuate, cu alternanțe între zile reci și intervale mai blânde, iar spre final se așteaptă maxime apropiate de 8-10 grade.

Oltenia va avea un regim termic ceva mai echilibrat, cu valori ușor peste media sezonului la final de februarie. La munte, însă, frigul va persista, cu maxime în jur de -1 grad și nopți geroase, sub -8 grade.

România va fi afectată de un nou val de aer rece, provenit din estul Europei. Potrivit acesteia, temperaturile vor scădea brusc în toate regiunile, iar ninsorile vor reveni temporar, inclusiv în zonele joase. Totuși, stratul de zăpadă consistent este așteptat doar în zonele montane, unde iarna își va menține caracterul sever.

