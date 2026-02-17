Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă

Fotbalistul Marius Pilă, în vârstă de 29 de ani, a încetat din viață luni, 16 februarie 2026, la mai puțin de o lună după ce fusese diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. În urma sa rămân o soție profund îndurerată și o fetiță de doar câteva luni.

De asemenea, decesul jucătorului de la AFC Brezoaele din Liga a 4 a Dâmbovița, a provocat o undă de șoc în comunitatea sportivă locală.

Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă

În data de 27 ianuarie 2026, soția fotbalistului făcuse public, printr-un mesaj postat pe Facebook, diagnosticul grav primit de Marius Pilă. La acea vreme, acesta apela la solidaritatea celor apropiați, cerând sprijin pentru donarea de sânge necesară tratamentului.

În zilele următoare, numeroși prieteni, colegi și cunoscuți ai sportivului s-au mobilizat și au donat sânge la Centrul de Transfuzie București, în încercarea de a-l ajuta să continue lupta cu boala.

Vestea decesului a fost confirmată la începutul săptămânii, iar familia a transmis un mesaj profund emoționant:

„Cu inimile copleșite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soțului meu iubit, Pilă Liviu Marius. După o luptă grea, purtată cu demnitate și curaj, sufletul lui s-a ridicat la ceruri, unde a devenit un înger ce ne va veghea pentru totdeauna. A fost un om bun, cu un suflet curat, o lumină pentru cei din jur, iar iubirea lui va rămâne vie în inimile noastre. Deși pașii lui s-au oprit aici, dragostea lui nu ne va părăsi niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină dragostea vieții mele”, a transmis soția fotbalistului.

Sportul românesc este în doliu

Totodată, AFC Brezoaele, echipa la care activa Marius Pilă ,a anunțat anularea meciurilor programate în zilele următoare, în semn de respect pentru memoria jucătorului dispărut.

„În semn de respect și profundă tristețe pentru pierderea colegului și prietenului nostru, Pilă Marius, care a plecat dintre noi mult prea devreme, anunțăm că meciurile programate pentru marți impotriva celor de la FC Bolintin Malul Spart 2017 și sâmbătă impotriva celor de la Sportul Vladeni se anulează. Suntem alături de familia îndurerată și de toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Pila va rămâne mereu în amintirea și sufletele noastre. Odihnește-te în pace, Pila”, a transmis clubul.

De asemenea, reacțiile colegilor și prietenilor nu au întârziat să apară, aceştia exprimându-şi durerea şi regretul faţă de sportivul care acum a plecat la ceruri.

„Nu există cuvinte care să descrie golul lăsat în urmă, durerea și dorul care ne apasă pe toți cei care l-am cunoscut și iubit. Ai fost un om bun, un suflet frumos, mereu gata să ajuți și să aduci un zâmbet pe chipurile celor din jur. Amintirile cu tine vor rămâne veșnic vii în inimile noastre. Mi-ai promis că vei lupta. Mi-ai promis că o să fie bine. Mi-ai promis că, într-o zi, vom juca din nou fotbal împreună… Îți mulțumesc pentru speranța pe care mi-ai dat-o, chiar și în cele mai grele momente. Drum lin către cer, Pilă. Nu te vom uita niciodată”, a scris unul dintre apropiați.

