Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic

Atunci când vorbim despre pâinea feliată, alegerea celei mai bune poate părea o misiune dificilă, mai ales când rafturile supermarketurilor sunt pline de produse care promit sănătate, fibre, energie sau ingrediente „premium”.

Totuși, renumita nutriționistă Mihaela Bilic atrage atenția că, în realitate, criteriile sunt mult mai simple decât par. Aceasta semnalează că o pâine de calitate nu are nevoie de “artificii”, ci de o listă de ingrediente cât mai scurtă și cât mai naturală.

Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket

Potrivit Mihaelei Bilic, cea mai bună pâine feliată este aceea care respectă rețeta tradițională: făină, apă, drojdie sau maia și sare. Orice ingredient suplimentar, fie că vorbim despre zahăr, dextroză, uleiuri vegetale, amelioratori sau conservanți, îndepărtează produsul de ceea ce ar trebui să fie o pâine autentică.

Totodată, nutriționista atenţionează asupra faptului că desi multe sortimente din comerț sunt încărcate cu aditivi care îmbunătățesc textura, prelungesc termenul de valabilitate sau intensifică aroma, aceste adaosuri nu aduc beneficii nutriționale reale. Dimpotrivă, acestea pot transforma un aliment de bază într-un produs supraprocesat.

Un alt criteriu important menționat de Mihaela Bilic este tipul de fermentație. Pâinea cu maia este considerată superioară celei obținute cu drojdie industrială, deoarece procesul lent de fermentare face produsul mai ușor de digerat.

Ce recomandă celebra nutriționistă Mihaela Bilic

În plus, maiaua contribuie la neutralizarea acidului fític, o substanță care poate reduce absorbția mineralelor, și ajută la obținerea unui indice glicemic mai scăzut. Astfel, pâinea cu maia nu doar că are un gust mai complex, dar poate fi și o alegere mai sigură pentru persoanele care își monitorizează glicemia sau digestia.

De asmenea, la raionul de pâine feliată, Mihaela Bilic recomandă evitarea sortimentelor care conțin zahăr sau dextroză, ingrediente folosite pentru a accelera fermentarea sau pentru a îmbunătăți culoarea cojii.

Însă nici uleiurile vegetale nu ar trebui să se regăsească într-o pâine autentică, deoarece nu fac parte din rețeta tradițională. Conservanții și E-urile sunt şi ele elemente de care ar trebui să ne ferim, chiar dacă sunt prezente în multe produse ambalate pentru a prelungi durata de viață a produsului de pe raft.

