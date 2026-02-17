Acasă » Știri » Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo

Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo

De: Irina Vlad 17/02/2026 | 16:42
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
sursă foto: freepik

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un episod de vreme severă în aproape toată țară. Iarna continuă să se dezlănțuie, mai multe județe fiind sub atenționare de cod portocaliu de ninsori și viscol. În aceste condiții, autoritățile locale au decis suspendarea cursurilor în anumite instituții de învățământ. Iată despre ce este vorba!

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în aceste zile urmează să se desfășoare cel mai sever episod de iarnă din acest an. Mai multe județe din sud și est au intrat sub avertizare de cod portocaliu de ninsori și viscol. Atenționarea meteo intră în vigoare începând de marți, ora 20:00 – până miercuri la ora 12:00, pentru București și alte 12 județe din țară:

  • Argeș
  • Teleorman
  • Dâmbovița
  • Giurgiu
  • Ilfov
  • Prahova
  • Călărași
  • Ialomița
  • Brăila
  • Buzău
  • Vrancea
  • Galați.

Se închid școlile din mai multe județe din România

În județul Giurgiu va ninge abundent și se va așterne un strat consisdent de zăpadă (între 20 – 50 cm) începând de marți, 17 februarie, ora 20:00, până vineri, 18 februarie, la ora 12:00. Din cauza condițiilor meteo severe, cursurile cu prezență fizică din toate instituțiile de învățământ din Giurgiu vor fi suspendate mâine, 18 februarie 2026.

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi şi de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de ISU Giurgiu.

Tot miercuri, 18 februarie 2026, viscolul și ninsorile închid porțile Universității Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Din această seară, de la ora 20.00 și până miercuri, la ora 12.00, în București va fi în vigoare o avertizare meteorologică cod portocaliu ce vizează ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol.

„Pentru siguranța studenților, a cadrelor didactice și a întregii comunități universitare, toate activitățile didactice se suspendă pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie 2026. Acestea vor fi reprogramate și recuperate ulterior, în conformitate cu deciziile adoptate la nivelul fiecărei structuri academice”, precizează reprezentanții universității.

România sub cod portocaliu de viscol și ninsori! Ce măsuri a luat DSU

ANM anunță oscilații neobișnuite de temperatură până pe 1 martie. Cum o să fie vremea

