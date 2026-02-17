Acasă » Știri » Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric”

Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric”

De: Irina Vlad 17/02/2026 | 17:25
Unde a ajuns canapeaua lui Cătălin Măruță? / sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

Pe data de 6 februarie, Cătălin Măruță și-a luat adio de la emisiunea pe care a prezentat-o timp de 18 ani la Pro TV. Moderatorul (împreună cu echipa lui) și-a făcut bagajul și a plecat definitiv de la postul din Pache Protopopescu, însă nu cu mâna goală. Noi am aflat ce s-a întâmplat cu Happylica, canapeaua care a „ținut” în puf sute de celebrități. 

Ultima ediție a emisiunii ”La Măruță” a fost difuzată pe data de 6 februarie 2026. După 18 ani de emoții și povești, Cătălin Măruță și-a luat adio definitiv de la Pro TV. De-a lungul anilor, formatul ”La Măruță” a fost definit ca fiind unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria trustului.

Pe lângă invitații de seamă – de pe urma cărora șefii din Pache Protopopescu au înregistrat audiențe cu mult peste cifrele programelor obișnuite ale postului, una dintre „vedetele” producției a fost canapeaua Happylica, cea care le-a întâmpinat timp de 18 ani pe celebritățiile din platou.

Cătălin Măruță/ Sursa foto: Facebook

 

Unde a ajuns Happylica lui Cătălin Măruță?

După ce și-a făcut bagajul și a strâns ce avea de luat de prin platoul de la Pro TV, Cătălin Măruță nu avea cum să lase de izbeliște canapeaua Happylica. Pentru că și ea a avut grijă de invitații lui – timp de 18 ani de emisie – acum a venit rândul lui să aibă grijă de ea. Și cum altfel dacă nu cât mai aproape de el.

Pentru a fi admirată de cât mai multă lume, Happylica a ajuns în vitrină – la propriu. Împreună cu echipa lui, Măruță a așezat canapeaua norocoasă la loc de cinste, într-un loc unde poate fi privită de trecători, dar și de cei vor duce dorul emisiunii. Este vorba despre un loc cu vedere la stradă, chiar în spațiul în care se înregistrează podcastul ”Acasă la Măruță” vezi imagini AICI.

E oficial! Cătălin Măruță a semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV: ”Lucrurile bune nu se opresc”

Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Știri
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Știri
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o…
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%,...
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul lor de a trăi
Adevarul
De ce mulți călugări ajung la vârste memorabile. Au devenit faimoși pentru felul...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent....
Parteneri
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
Click.ro
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te...
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Digi 24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
go4it.ro
Contract masiv pentru un producător de turele militare din România: Angajații au mult de lucru!
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
Gandul.ro
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Vezi toate știrile
×