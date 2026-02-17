Ce s-a întâmplat cu canapeaua lui Cătălin Măruță, după terminarea emisiunii de la PRO TV. Unde a ajuns Happylica: „Moment istoric”

Pe data de 6 februarie, Cătălin Măruță și-a luat adio de la emisiunea pe care a prezentat-o timp de 18 ani la Pro TV. Moderatorul (împreună cu echipa lui) și-a făcut bagajul și a plecat definitiv de la postul din Pache Protopopescu, însă nu cu mâna goală. Noi am aflat ce s-a întâmplat cu Happylica, canapeaua care a „ținut” în puf sute de celebrități.

Ultima ediție a emisiunii ”La Măruță” a fost difuzată pe data de 6 februarie 2026. După 18 ani de emoții și povești, Cătălin Măruță și-a luat adio definitiv de la Pro TV. De-a lungul anilor, formatul ”La Măruță” a fost definit ca fiind unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria trustului.

Pe lângă invitații de seamă – de pe urma cărora șefii din Pache Protopopescu au înregistrat audiențe cu mult peste cifrele programelor obișnuite ale postului, una dintre „vedetele” producției a fost canapeaua Happylica, cea care le-a întâmpinat timp de 18 ani pe celebritățiile din platou.

Unde a ajuns Happylica lui Cătălin Măruță?

După ce și-a făcut bagajul și a strâns ce avea de luat de prin platoul de la Pro TV, Cătălin Măruță nu avea cum să lase de izbeliște canapeaua Happylica. Pentru că și ea a avut grijă de invitații lui – timp de 18 ani de emisie – acum a venit rândul lui să aibă grijă de ea. Și cum altfel dacă nu cât mai aproape de el.

Pentru a fi admirată de cât mai multă lume, Happylica a ajuns în vitrină – la propriu. Împreună cu echipa lui, Măruță a așezat canapeaua norocoasă la loc de cinste, într-un loc unde poate fi privită de trecători, dar și de cei vor duce dorul emisiunii. Este vorba despre un loc cu vedere la stradă, chiar în spațiul în care se înregistrează podcastul ”Acasă la Măruță” vezi imagini AICI.

