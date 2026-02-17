Acasă » Știri » Patru zodii care au succes pe toate planurile până la sfârșitul lui februarie. Totul merge cum au plănuit

De: Denisa Crăciun 17/02/2026 | 18:02
Patru zodii din cele douăsprezece vor avea parte de mult noroc până la finalul lunii februarie. Intrarea lui Saturn într-un semn nou și debutul sezonului eclipselor sunt factorii care fac pentru aceste zodii ca finalul lunii să aducă succes pe toate planurile. 

Deși prima parte a lunii februarie nu a mers așa cum și-au dorit aceste zodii, finalul pare să fie cu noroc pentru ele. Acestea se vor bucura de influențe astrale foarte favorabile, astfel încât vor primi ceea ce își doresc. Astrologul Evan Nathaniel Grim a spus într-un videoclip că zodiile vor avea un succes absolut. Tot acesta susține că, dacă în prezent lucrurile nu merg așa cum ar trebui, aceste zodii ar fi bine să aibă încredere în continuare, deoarece totul va merge în direcția bună, chiar dacă acțiunile arată altceva.

Semnele zodiacale binecuvântate sunt Pești, Vărsător, Balanță și Berbec. Aceste semne zodiacale vor fi în culmea succesului până la sfârșitul lunii februarie, conform Your Tango.

Care sunt zodiile care vor avea succes la finalul lunii

Pentru zodia Pești, lucrurile încep să meargă în direcția bună, mai ales că Saturn iese din semnul lor. Pentru ei urmează o perioadă mult mai ușoară și favorabilă. Conform astrologului chiar dacă ușurarea nu apare imediat, luna februarie îi ghidează pe cei din zodia Pești spre eliberarea trecutului și deschiderea unui nou capitol.

Vărsătorii își pun ideile în aplicare fără alte blocaje și sunt susținuți să facă asta în special după eclipsa solară care are loc pe 17 februarie.

Balanțele vor avea o stare pozitivă care le va ajuta să se implice în diverse proiecte, iar energia lor poate atrage oameni potriviți, mai ales că este o perioadă ideală pentru a cunoaște pe cineva nou și pentru a începe o relație romantică.

Berbecii își pot atinge obiectivele după intrarea lui Saturn în semnul lor. Aceștia pot cunoaște oameni care să le deschidă noi oportunități, dar și să îi susțină pe drumul lor spre succes. Acesta poate deveni mai ușor, dar și mai clar, datorită ambiției cu care zodia a fost înzestrată.

VEZI ȘI: Horoscop chinezesc azi, 17 februarie 2026. Câinele rupe o tăcere grea, iar Dragonul primește oferta care îi schimbă direcția

Trei zodii pentru care se schimbă tot de pe 21 februarie. Apar oportunități neașteptate

Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Care sunt orele de liniște la bloc, de fapt. Amenda poate să ajungă și la 6.000 de lei
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
Experți internaționali avertizează că rețeaua Epstein ar fi comis crime împotriva umanității
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație ...
O șansă pentru Alex! Luptă cu un cancer cerebral și are nevoie de 250.000 de dolari pentru o operație în SUA
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Taximetrist din Capitală, găsit mort pe o stradă din Sectorul 1. Cine a făcut descoperirea
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Cel mai mare combinat din România, scos la vânzare. A fost un simbol al României comuniste
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
Carmen Grebenișan, în doliu! A pierdut una dintre cele mai dragi persoane: ”Te-ai dus lângă buni”
