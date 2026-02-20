Acasă » Știri » Ce alimente nu consumă Mădălina Ghenea niciodată: „Am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp”

Ce alimente nu consumă Mădălina Ghenea niciodată: „Am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp"

De: Andreea Stăncescu 20/02/2026 | 06:20
Ce alimente nu consumă Mădălina Ghenea niciodată: „Am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp”
Mădălina Ghenea, detalii dieta sa / Sursa foto: Profimedia

Mădălina Ghenea are o siluetă de invidiat, iar recent a vorbit despre modul în care își gestionează alimentația, oferind detalii despre obiceiurile care o ajută să rămână sănătoasă și energică. Actrița se confruntă cu o boală, ceea ce îi influențează profund alegerile culinare și necesită atenție sporită față de ceea ce consumă.

Mădălina Ghenea nu urmează o dietă strictă și nu crede în soluții universale, subliniind că fiecare organism reacționează diferit la alimente. Pentru Mădălina, este esențial să evite tot ce îi poate provoca inflamații sau disconfort, inclusiv glutenul, și să fie atentă la alergii și intoleranțe.

Actrița recomandă ca fiecare să consulte medicul și să facă analize pentru a înțelege nevoile proprii înainte de a lua decizii alimentare. În rutina zilnică, ea evită prăjelile, produsele procesate, alimentele cu conservanți sau ambalate în plastic și nu combină prea multe ingrediente la aceeași masă. De asemenea, nu consumă produse cu îndulcitori artificiali și preferă apa din sticlă de sticlă. Stilul ei alimentar se bazează pe echilibru, atenție și respect față de propriul corp, adaptat perfect nevoilor impuse de boala celiacă.

„Nu țin o dietă și nu cred în dieta universale. Cred că fiecare organism este diferit și reacționează diferit. Eu îmi cunosc foarte bine alergiile și intoleranțele și am mare grijă ca ceea ce mănânc să nu îmi creeze inflamație în corp. Nu cred că este corect să dai sfaturi generale când vine vorba de alimentație.

Singurul sfat pe care îl pot da este acesta: mergeți la medic, faceți analizele de sânge, înțelegeți-vă propriile intoleranțe și abia apoi adaptați alimentația la nevoile voastre. Personal, evit prăjelile, alimentele procesate, tot ce vine ambalat în plastic sau cu conservanți. Beau apă din sticlă de sticlă. Nu combin foarte multe ingrediente la aceeași masă și evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine. Nu consum produse «fără zahăr» artificiale”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Ce mănâncă Mădălina Ghenea într-o zi

Mădălina Ghenea a povestit ce consumă într-o zi obișnuită. Își începe dimineața cu apă, apoi mănâncă iaurt cu semințe. Pentru un plus de energie, consumă un baton și un shake proteic, mai ales în jurul antrenamentelor. La prânz, preferă somon cu broccoli, iar seara alege o variantă simplă: porumb cu unt, un preparat preferat și de fiica ei.

„În primul rând, am consumat apă pe stomacul gol. Apoi semințe, iaurt și apoi am mâncat un baton proteic și un shake proteic. Am fost la sală, apoi am mâncat o porție de somon cu broccoli. Mama mea a gătit. Apoi am mâncat o porție de porumb cu unt, acesta este atât preferatul meu, cât și al lui Charlotte. Și cam atât”, a precizat ea.

