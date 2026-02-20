Acasă » Știri » Cum arată casa din București a lui Nicolai Tand? Câștigătorul Asia Express nu s-a uitat la bani

Cum arată casa din București a lui Nicolai Tand? Câștigătorul Asia Express nu s-a uitat la bani

De: Iancu Tatiana 20/02/2026 | 06:40
Cum arată casa din București a lui Nicolai Tand? Câștigătorul Asia Express nu s-a uitat la bani
Nicolai Tand și Sorin Brotnei au câștigat Asia Express 2024 / Foto: Antena 1
Nicolai Tand, cheful maramureșean, a făcut turul noii sale case și le-a arătat urmăritorilor săi de pe TikTok cum planifică să-și amenajeze locuința de la București. Cheful își pune amprenta în design-ul casei în care locuiește împreună cu soția și cei doi copii ai săi. În timp ce este ocupat cu organizarea detaliilor și echiparea propriu-zisă a reședinței din Capitală, în casa din Maramureș lucrurile stau mai lejer, aceasta fiind deja dată spre închiriere pentru turiști.

Nicolai Tand i-a invitat pe fanii săi de pe TikTok în propria casă și le-a făcut un tur virtual al domiciliului. Chiar dacă aceștia nu s-au aflat fizic în locuință, au putut vedea exact cum renumitul bucătar vrea să își mobileze casa

Excursie virtuală în casa lui Nicolai Tand

Bucătarul intră în casă și, după numai câțiva pași, acesta ajunge direct în bucătărie, în inima casei lui Nicolai Tand: „Aici e locul meu în care petrec mult timp. Aici e bucătăria mea frumoasă”, a zis cheful în videoclip. Ba mai mult de atât, cheful a gândit strategic poziționarea încăperilor și acesta ajunge imediat în locul în care îi place cel mai mult.

Locuința lui Nicolai Tand. FOTO: Captură de ecran/Nicolai Tand
Locuința lui Nicolai Tand. FOTO: Captură de ecran/Nicolai Tand

Așa că, Nicolai Tand nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut posibil accesul în bucătărie prin două zone ale casei – printr-un hol care pornește de la intrarea principală, iar spre surprinderea multora, bucătarul poate accesa bucătăria rapid și prin ușa pe care acesta merge în garaj, distanța până la locul său de suflet fiind de doar câțiva pași.

Atât în bucătărie, cât și în garaj, cheful spune ce mobilă și cum ar trebui amplasată mobila pentru a oferi un confort maxim. În bucătărie, acesta a enumerat chiuveta și hota, care vor fi puse paralel.  Nicolai Tand arată și  urmele lăsate pe pereți de fostele corpuri de bucătărie:„Vezi ce frumos e?”, spune, ironizând situația.

Va merita așteptarea

Casa cu etaj a bucătarului este formată la parter dintr-un living open-space, bucătărie și garaj. Tot la parter, se află și zona destinată centralei, a mașinii de spălat și a alimentelor conservate, pe are acesta intenționeaz să le depoziteze într-un hol poziținat lângă camera tehnică.

Etajul este locul în care vor fi amplasate camerele copiilor, dar și spațiul intim al lui și al soției sale. Un detaliu interesant este că cheful a gândit totul la maximum și a ales și un sistem de de căldură cu alimentare în pardoseală în camera matrimonială. În plus, vis-a-vis de locul în care va fi poziționat patul celor doi soți, se află un geam și o ușă uriașe care îi permite accesul pe balcon.

Cum arată vila de lux a Mirelei Vaida din Snagov. Are teren de baschet și o piscină uriașă
Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”
×