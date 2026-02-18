Acasă » Știri » Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

De: Andreea Stăncescu 18/02/2026 | 23:28
Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”
Cântăreața face frigul în casă / Sursa foto: Freepik

O cântăreață de muzică populară a ajuns să suporte frigul din propriul apartament pentru a nu plăti facturi de întreținere mai mari decât cele actuale. Deși locuiește în centrul Bucureștiului, locuința sa rămâne adesea rece, iar apa caldă apare doar sporadic, transformând iarna într-o perioadă dificilă și incomodă.

Saveta Bogdan se confruntă de ani de zile cu frigul din propria locuință, deși plătește regulat facturile de întreținere. Artista de muzică populară locuiește într-un bloc din zona Moșilor, în centrul Bucureștiului, unde căldura și apa caldă sunt adesea absente. În ciuda sumei considerabile pe care o achită lunar, condițiile din apartamentul ei rămân dificile, iar iarna devine o perioadă grea și incomodă.

Pentru a face față temperaturilor scăzute, Saveta Bogdan folosește un calorifer electric pe care îl pune în priză, singura sursă de căldură pe care o are în casă. Aceasta reprezintă o soluție temporară, dar costisitoare, deoarece consumul de energie crește, iar confortul rămâne limitat. Apa caldă este o raritate, iar apariția ei în apartament este tratată ca un eveniment neobișnuit.

„Vai de capul meu. Nu mă mai întrebați. Nu s-a schimbat nimic. E frig de mori la mine în casă. Dacă nu aș avea caloriferul aș muri de frig, aș fi fost congelată demult în casă, dacă nu aveam acest calorifer să îl pun în priză. Consumă, dar ce să fac? De ani de zile este frig la mine în casă, la noi în bloc, pe Moșilor, în centrul Bucureștiului. Îl bag și eu în camera în care stau.’, a declarat Saveta Bogdan, pentru Viva.ro.

Sursa foto: Social media

Saveta Bogdan plătește sute de lei la întreținere

Artista trebuie să se învelească în mai multe haine și să caute alternative pentru a se încălzi, precum plimbările prin magazine sau discuțiile cu prietenele, doar pentru a evita statul într-un apartament rece.

În ciuda eforturilor de a se încălzi și de a se adapta, Saveta Bogdan trăiește o iarnă dificilă, marcând o discrepanță între costurile ridicate de întreținere și confortul real din locuință.

„Iar întreținerea vine mult, chiar dacă nu am căldură. Mi-a venit iar 500 de lei și eu nu am avut nici căldură și nici apă caldă. Când am apă caldă este sărbătoare. Uite așa, trebuie să încălzesc să mă pot spăla. Mereu sunt probleme aici, în Sectoarele 2 și 3. Dar pe Moșilor este centrul orașului și nimeni nu face nimic! Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Am mai plătit cablul și celelalte… și am înțeles că domnul Bolojan tot mai vrea să mai mărească taxele.”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Viva.ro.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă nu plătești întreținerea la bloc 60 de zile. Ce prevede legea

Orașul din România în care poți cumpăra un apartament de 60 m² cu doar 10.000 de euro. Are două camere și este la etajul patru

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×