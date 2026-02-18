Cântăreața din România care face frigul în casă: „Mi-a venit întreținerea 500 de lei. Nu am avut căldură sau apă caldă”

O cântăreață de muzică populară a ajuns să suporte frigul din propriul apartament pentru a nu plăti facturi de întreținere mai mari decât cele actuale. Deși locuiește în centrul Bucureștiului, locuința sa rămâne adesea rece, iar apa caldă apare doar sporadic, transformând iarna într-o perioadă dificilă și incomodă.

Saveta Bogdan se confruntă de ani de zile cu frigul din propria locuință, deși plătește regulat facturile de întreținere. Artista de muzică populară locuiește într-un bloc din zona Moșilor, în centrul Bucureștiului, unde căldura și apa caldă sunt adesea absente. În ciuda sumei considerabile pe care o achită lunar, condițiile din apartamentul ei rămân dificile, iar iarna devine o perioadă grea și incomodă.

Pentru a face față temperaturilor scăzute, Saveta Bogdan folosește un calorifer electric pe care îl pune în priză, singura sursă de căldură pe care o are în casă. Aceasta reprezintă o soluție temporară, dar costisitoare, deoarece consumul de energie crește, iar confortul rămâne limitat. Apa caldă este o raritate, iar apariția ei în apartament este tratată ca un eveniment neobișnuit.

„Vai de capul meu. Nu mă mai întrebați. Nu s-a schimbat nimic. E frig de mori la mine în casă. Dacă nu aș avea caloriferul aș muri de frig, aș fi fost congelată demult în casă, dacă nu aveam acest calorifer să îl pun în priză. Consumă, dar ce să fac? De ani de zile este frig la mine în casă, la noi în bloc, pe Moșilor, în centrul Bucureștiului. Îl bag și eu în camera în care stau.’, a declarat Saveta Bogdan, pentru Viva.ro.

Saveta Bogdan plătește sute de lei la întreținere

Artista trebuie să se învelească în mai multe haine și să caute alternative pentru a se încălzi, precum plimbările prin magazine sau discuțiile cu prietenele, doar pentru a evita statul într-un apartament rece.

În ciuda eforturilor de a se încălzi și de a se adapta, Saveta Bogdan trăiește o iarnă dificilă, marcând o discrepanță între costurile ridicate de întreținere și confortul real din locuință.

„Iar întreținerea vine mult, chiar dacă nu am căldură. Mi-a venit iar 500 de lei și eu nu am avut nici căldură și nici apă caldă. Când am apă caldă este sărbătoare. Uite așa, trebuie să încălzesc să mă pot spăla. Mereu sunt probleme aici, în Sectoarele 2 și 3. Dar pe Moșilor este centrul orașului și nimeni nu face nimic! Nu se poate sta așa. Am pe mine două halate. Mai merg și eu prin magazine, pe la Bucur Obor, mă mai încălzesc și eu. Stau de vorbă cu fetele. Ce vrei să fac? Nu se poate sta în casă și ca să pun caloriferul încontinuu este nenorocire. Am mai plătit cablul și celelalte… și am înțeles că domnul Bolojan tot mai vrea să mai mărească taxele.”, a declarat Saveta Bogdan, pentru Viva.ro.

